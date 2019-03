L'événement du dîner gala et de la cérémonie de remise des prix JUNO 2019 présenté par la SOCAN met en lumière les nouveaux talents canadiens





? Shawn Mendes prend les devants avec la réception de quatre prix

? Vingt nouveaux nominés remportent une statuette JUNO parmi ceux-ci, un favori et natif de la ville hôte, Loud Luxury

? Des prix spéciaux remis aux fleurons de l'industrie tels que David Foster et Duff Roman

LONDON, ON, March 16, 2019 /CNW/ - L'académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS) a récompensé aujourd'hui les meilleurs talents du pays et les vétérans de l'industrie canadienne de la musique lors de l'événement du dîner gala et de la cérémonie de remise des prix JUNO 2019 présenté par la SOCAN. Présenté par Ben Kowalewicz , du groupe Billy Talent et co-présenté par l'animatrice de CBC Music Julie Nesrallah , cet événement a été l'hôte de la présentation de 36 prix JUNO et de 3 prix pour contribution exceptionnelle.

Shawn Mendes a pris les devants avec l'Artiste de l'année présenté par Apple Music, Single de l'année, Album pop de l'année et Compositeur de l'année, présenté par la SOCAN.

Puisque plus de la moitié des prix de la soirée ont été remis à des nouveaux nominés. The Washboard Union (Révélation de l'année : groupe, commandité par FACTOR, le gouvernement du Canada et les Radiodiffuseurs privés du Canada), Dizzy (Album alternatif de l'année, commandité par Long & McQuade), Loud Luxury (Enregistrement dance de l'année), Jeremy Dutcher (Album de musique autochtone de l'année, présenté par APTN), Donovan Woods (Album roots contemporain de l'année), LOVECOLLIDE (Album chrétien/gospel contemporain de l'année), Wesli (Album de musique du monde de l'année, présenté par Aeromexico), Mike Milosh (Illustration d'album de l'année), Ali Eisner (Vidéo de l'année, présenté par Stingray), Laila Biali (Album de jazz vocal de l'année), Andy Milne & Dapp Theory (Album de jazz de l'année : groupe), Gordon Grdina (Album instrumental de l'année), Loud (Album francophone de l'année), Splash'N 'Boots (Album pour enfants de l'année), Ana Sokolovi? (Composition classique de l'année), Milk & Bone (Album électronique de l'année), Voivod (Album de musique métal/hard de l'année), Dave Merheje (Album de comédie de l'année, commandité par SiriusXM Canada) et Post Malone (Album international de l'année) ont tous remporté leurs premières statuettes JUNO.

