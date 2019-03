La CSN représente une majorité des succursales syndiquées de la SQDC





MONTRÉAL, le 16 mars 2019 /CNW Telbec/ - À l'issue d'un vote qui s'est tenu sur deux jours, la CSN est fière d'accueillir une quatrième succursale de la Société québécoise du cannabis (SQDC), celle du boulevard Acadie, à Montréal. «?Les travailleuses et les travailleurs de la succursale Acadie ont fait le choix de se doter d'un syndicat autonome au sein de la CSN, qui pourra compter sur notre expérience de négociation et sur toute notre solidarité?», a déclaré la présidente du Syndicat des employé-es de magasins et de bureaux de la SAQ-CSN, Katia Lelièvre.

Avec Mascouche, Trois-Rivières et deux succursales à Montréal (Sainte-Catherine Ouest et Acadie), la CSN représente désormais une majorité des succursales syndiquées de la SQDC. La CSN et le SEMB-SAQ poursuivront leurs efforts sur le terrain dans les succursales qui ouvriront dans les prochains mois et donneront tout leur appui aux syndicats dans la négociation de la première convention collective afin d'obtenir les meilleures conditions de travail pour l'ensemble des travailleuses et travailleurs.

