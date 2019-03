NetComm lance un nouveau routeur pour l'Internet industriel des objets qui prend en charge les applications exigeant une bande passante à moyen débit





SYDNEY, 16 mars 2019 /CNW/ - NetComm rehausse son portefeuille pour l'Internet industriel des objets (IIoT) avec le lancement du routeur 4G LTE de catégorie 1 pour l'IIoT (le NTC-220), lequel assurera une connectivité fiable et sécurisée pour bande passante à moyen débit à l'aide des réseaux LTE universellement accessibles.

L'avènement de la connectivité IIoT pour bande passante à moyen débit par l'entremise du NTC-220, offrant des vitesses de l'ordre de quelques Mbps, permettra un déploiement plus rapide des applications IIoT au sein du marché.

Largement employée, la technologie LTE de catégorie 1 qu'utilise le NTC-220 fournira également une couverture réseau quasi omniprésente, assurant ainsi un déploiement plus vaste de l'IIoT.

La prise en charge de la bande passante à moyen débit du NTC-220 permet aux machines de transmettre plus rapidement les données à l'aide du réseau tout en optimisant la durée de vie de la batterie, ce qui prolonge la durée du rendement du produit.

Augmentant rapidement, le nombre d'applications déployées dans l'espace IIoT fait en sorte que les utilisateurs finaux ont un plus grand nombre de besoins de connectivité, ce qui entraîne la diversification de la gamme d'appareils requis.

La venue du NTC-220 au sein du portefeuille IIoT de NetComm visant à satisfaire ce besoin, la société offre désormais des solutions IIoT prenant en charge les applications NB-IoT pour bande passante à faible débit utilisant le LTE de catégorie 1, et aussi celles exigeant des bandes passantes plus performantes qui nécessitent la capacité majorée du LTE de catégorie 6.

Le système d'exploitation (SE) fondé sur Linux du NTC-220 de NetComm permet également aux architectes de solutions et aux intégrateurs de système de créer leurs propres applications à l'aide de la trousse de développement logiciel (SDK) de NetComm, alors que le GPS intégré permet au NTC-220 de suivre à la trace les actifs en déplacement où qu'ils soient.

Els Baert, directrice du marketing et des communications à NetComm, soutient :

« NetComm est très fier d'élargir sa gamme de produits IIoT avec le lancement du NTC-220. Celui-ci offrira une connectivité fiable, la meilleure de sa catégorie, ainsi qu'une classe additionnelle pour la bande passante à moyen débit afin de prendre en charge une vaste gamme d'applications. »

« Les sociétés du monde entier commencent vraiment à réaliser les gains de productivité qu'il est possible d'obtenir en tirant parti des applications IIoT, alors que Gartner prévoit que le marché international de l'IIoT vaudra 123 milliards $ US d'ici 2021. »

« Ayant la réputation bien assise depuis longtemps de fournir des produits de grande qualité dans le secteur de l'IIoT, notre société, grâce au NTC-220, assurera la connectivité dans l'ensemble de ce domaine qui affiche une croissance rapide, qu'il s'agisse de distributeurs automatiques, de caméras de sécurité, de capteurs agricoles, et bien plus encore. »

À propos de NetComm

NetComm (ASX : NTC) est un développeur international de solutions qui réduisent les écarts entre la fibre et le domicile, l'appareil ou la machine. Dans un monde où la vie connectée de toute personne est importante, les solutions de sans-fil fixe à large bande, de sans-fil pour communication intermachines/pour l'Internet industriel des objets, et de fibre au point de distribution (FTTdp) sont conçues spécialement pour les déploiements présentant des défis. À NetComm, nous comprenons qu'aucune solution unique ne convient à toutes et à tous. Chaque exploitant, fournisseur et entreprise de télécommunications est différent. C'est pourquoi nous avons créé la bonne solution VDSL, Gfast, 4G et 5G s'adaptant aux conditions particulières propres aux réseaux, aux marchés et à la géographie partout dans le monde. Établi en 1982, NetComm est un innovateur de renommée internationale en matière de technologies de communication de données uniques sur la planète. Visitez le www.netcommwireless.com.

