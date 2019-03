Au salon SXSW 2019, les startups japonaises ont pour ambition de relever, grâce aux nouvelles technologies, les défis de consommation et de société





Au salon SXSW 2019, les startups japonaises ont démontré comment les nouvelles technologies résolvent les défis de société et agrémentent la vie. Bénéficiant du programme gouvernemental J-Startup qui vise à incuber des startups mondialement compétitives, ces startups sont le visage du nouvel environnement commercial du Japon en tant que centre d'innovation mondial. Spécialement conçu pour encourager l'invention et la résolution créative de problèmes, le programme J-Startup produit des startups qui font appel à l'imagination humaine pour offrir, à l'industrie et à la vie quotidienne, davantage de joie, une meilleure gestion de l'environnement et des innovations de pointe.

Démonstration de produits et de services au salon SXSW

Dix startups ont exposé au stand J-Startup que l'Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO) avait installé dans le pavillon du Japon du Centre des conventions d'Austin. Et, lors de l'Heure de l'innovation japonaise du 12 mars, ces startups ont présenté leurs produits et services sur la plateforme de l'innovation internationale. Les démonstrations ont attiré un nombreux public qui a pu visualiser des logiciels d'intelligence artificielle (IA), des technologies prêtes-à-porter, des solutions pour maison intelligente, ainsi que les applications suivantes :

L'IA pour chaque industrie

ArchiTek chip, une startup qui répond au besoin pressant de réduire les coûts et d'augmenter les performances de l'intelligence artificielle, a démontré sa puce basse consommation et hautes performances qui exécute des algorithmes de vision numérique et d'IA hautement performants. La puce peut être utilisée pour les véhicules autonomes, les caméras de sécurité, les systèmes de cybersécurité, la robotique et les centres de données. En plus de rendre l'IA plus abordable, elle permet de l'intégrer aux applications grand public.

Empath Inc. a démontré son programme qui identifie les émotions - joie, calme, colère et chagrin - en utilisant l'intelligence artificielle, quelle que soit la langue. La mission de cette startup est de développer et de fournir une technologie où tous peuvent se comprendre et s'entraider, avec des cas d'utilisation spécifiques en télémarketing. L'application est actuellement utilisée par 1000 clients dans 50 pays. LOAD&ROAD a démontré son infusion de thé innovante Teplo, un brasseur intelligent qui utilise un capteur de fréquence cardiaque pour collecter des données sur l'état mental et les partager en toute sécurité avec une application mobile, ce qui permet de préparer une tasse de thé parfaitement personnalisée. Teplo a récemment remporté le Prix de l'innovation CES pour appareils ménagers.

a démontré son programme qui identifie les émotions - joie, calme, colère et chagrin - en utilisant l'intelligence artificielle, quelle que soit la langue. La mission de cette startup est de développer et de fournir une technologie où tous peuvent se comprendre et s'entraider, avec des cas d'utilisation spécifiques en télémarketing. L'application est actuellement utilisée par 1000 clients dans 50 pays. LOAD&ROAD a démontré son infusion de thé innovante Teplo, un brasseur intelligent qui utilise un capteur de fréquence cardiaque pour collecter des données sur l'état mental et les partager en toute sécurité avec une application mobile, ce qui permet de préparer une tasse de thé parfaitement personnalisée. Teplo a récemment remporté le Prix de l'innovation CES pour appareils ménagers.

Technologies de santé et prêtes-à-porter transformant le bien-être moderne

AI SILK a démontré son nouveau matériau prêt-à-porter non irritant, créé en transformant la soie brute en vêtements extrêmement conducteurs, confortables et durables. Le matériau comporte des électrodes qui collectent avec précision des données physiques vitales pour aider les personnes à retrouver la santé et à la maintenir après une blessure ou une maladie.

DFree a démontré le premier dispositif médical prêt-à-porter pour incontinence urinaire. Mise au point par Triple W, la solution utilise un capteur à ultrasons non invasif et non dangereux pour surveiller le volume de la vessie et prévenir la personne ou le soignant via un smartphone ou une tablette quand il est temps de se rendre aux toilettes. C'est une alternative aux couches et aux médicaments pour les adultes, les enfants et les personnes handicapées qui doivent gérer la perte du contrôle de la vessie. DFree a récemment remporté le trophée CES 2019 de l'innovation dans la catégorie Fitness, Sports et Biotech.

De nouvelles approches qui font progresser les sciences

Life is Tech , une société d'enseignement du codage, va, en collaboration avec Disney, lancer un jeu de rôle de codage hybride en ligne-réel. Le jeu comble les écarts géographiques en combinant divertissement et codage.

Spiber conçoit et produit des matériaux protéiques tels que la soie d'araignée, ouvrant une nouvelle ère de fabrication dans laquelle l'adoption à grande échelle de matériaux protéiques bioproduits peut enfin devenir une réalité. L'industrie du vêtement et l'industrie automobile font partie des marchés cibles, avec un impact technologique potentiellement sans réserve et un succès commercial au niveau mondial.

Les technologies au service de la culture et du divertissement

ALE Co., Ltd. a démontré Sky Canvas, le premier projet de pluie artificielle de météorites au monde. Il utilise l'espace comme une scène pour présenter des averses d'étoiles filantes, créées par les particules de météores éjectées dans l'atmosphère par un satellite. Les pluies artificielles de météores seront visibles depuis la Terre dans une zone de 200 km de diamètre. Principalement utilisé dans l'industrie du divertissement, Sky Canvas présente également des cas potentiels d'utilisation scientifique.

Unipos a démontré sa nouvelle application qui permet aux employés de reconnaître et de célébrer les contributions professionnelles de leurs collègues par le biais de notifications « bonus des pairs » à l'aide d'outils de collaboration populaires tels que Slack, Chatwork, Workplace et Microsoft Teams. Yume Cloud Inc. a créé Masu Glass, une nouvelle façon lumineuse de savourer du saké. Masu est une coupe japonaise traditionnelle en bois pour saké et le verre Masu allie tradition et technologie IdO moderne pour parer de couleurs les mouvements, rasades et toasts, ainsi que l'ambiance sonore et rythmes musicaux émis par le buveur de saké. Les créateurs du verre Masu souhaitent inciter les gens du monde entier à découvrir, de manière ludique et contemporaine, la culture ancestrale du saké.

a démontré sa nouvelle application qui permet aux employés de reconnaître et de célébrer les contributions professionnelles de leurs collègues par le biais de notifications « bonus des pairs » à l'aide d'outils de collaboration populaires tels que Slack, Chatwork, Workplace et Microsoft Teams. Yume Cloud Inc. a créé Masu Glass, une nouvelle façon lumineuse de savourer du saké. Masu est une coupe japonaise traditionnelle en bois pour saké et le verre Masu allie tradition et technologie IdO moderne pour parer de couleurs les mouvements, rasades et toasts, ainsi que l'ambiance sonore et rythmes musicaux émis par le buveur de saké. Les créateurs du verre Masu souhaitent inciter les gens du monde entier à découvrir, de manière ludique et contemporaine, la culture ancestrale du saké.

L'exposition s'inscrivait dans le programme J-Startup, une initiative pionnière du gouvernement lancée en juin 2018 dans le but de créer des conditions environnementales optimales pour développer 20 licornes d'ici à 2023. La communauté japonaise des affaires a recommandé environ 100 sociétés J-Startup offrant le potentiel de devenir des licornes. Bénéficiant du soutien d'entrepreneurs et d'investisseurs performants, ces startups ont pour objectifs de réussir à l'échelle mondiale et d'apporter une valeur nouvelle à de futures sociétés dans le monde entier. Le gouvernement japonais s'est focalisé sur le renforcement des écosystèmes de l'innovation afin d'y incorporer un dynamisme externe allant au-delà de ses frontières et a mis en place un environnement réglementaire plus efficace par le biais de l'initiative politique Abenomics qui est favorable aux entreprises.

Pour de plus amples renseignements sur le programme J-Startup, veuillez consulter : https://www.j-startup.go.jp/en/.

