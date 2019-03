Le PDG de Velodyne Lidar remporte le prix Autos2050 de l'Alliance of Automobile Manufacturers





L'Alliance des constructeurs automobiles (Alliance of Automobile Manufacturers, Auto Alliance), une association représentant 12 constructeurs automobiles, a rendu hommage à David Hall, PDG et fondateur de Velodyne Lidar, Inc., en lui attribuant le prix Autos2050®. M. Hall a été sélectionné dans la catégorie Ingéniosité du prix, qui rend hommage aux dirigeants ayant fait preuve d'une créativité et d'une originalité exceptionnelles.

L'Auto Alliance a reconnu M. Hall comme chef de file dans son secteur pour avoir permis à son entreprise d'atteindre son objectif de conduite autonome sécurisée en fournissant certains des capteurs lidar les plus avancés, et ce, à un prix de qualité automobile. L'organisation a également félicité M. Hall pour avoir dirigé Velodyne lors du lancement du Sommet mondial sur la sécurité des technologies autonomes en 2018. Cette initiative vise à sensibiliser le public, les médias et l'industrie aux avantages de la conduite sécurisée des véhicules autonomes (autonomous vehicle, AV) et aux défis de ce secteur. L'Auto Alliance a également évoqué l'étroite collaboration de Velodyne avec Mothers Against Drunk Driving qui promeut la mobilité en toute sécurité.

« David Hall a été choisi comme lauréat du prix Autos2050 pour ses contributions décisives à l'industrie automobile au cours de l'année écoulée », a déclaré Dave Schwietert, PDG et chef de la direction par intérim de l'Auto Alliance. « L'ingéniosité et les innovations de David en matière d'autonomie des véhicules et d'aide à la conduite procurent d'énormes avantages à la société en renforçant la sécurité des véhicules motorisés, et en améliorant les déplacements et les possibilités de mobilité des personnes incapables de conduire.?»

M. Hall recevra son prix Autos2050 lors de l'événement Autos2050®, qui comprendra une conférence sur le carrefour entre politiques publiques et technologie automobile suivie d'un gala de remise des prix, le 2 avril 2019 à l'auditorium Andrew Mellon à Washington, D.C.

«?Je recherche le sourire sur le visage de la personne qui utilise mon produit, et qui en tire du plaisir?», a déclaré M. Hall quand on l'a interrogé sur son invention. « C'est un honneur d'être sélectionné par mes pairs pour ce prix prestigieux. La mission essentielle de Velodyne a toujours été de faire progresser l'autonomie des véhicules tout en améliorant les coûts technologiques, la commodité et la sécurité de la conduite.?»

