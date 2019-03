Le ministre Wilkinson rend visite aux étudiants de l'Université de Victoria dans le cadre de sa tournée #CampusOcéans





VICTORIA, le 15 mars 2019 /CNW/ - Les étudiants d'un océan à l'autre sont passionnés par la protection de nos océans, de nos lacs et de nos cours d'eau et par la création de bons emplois pour leur avenir.

Pour la troisième visite dans le cadre de sa tournée #CampusOcéans, le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jonathan Wilkinson a visité le Campus des océans de l'Université de Victoria. Durant sa visite, il a animé une discussion interactive avec les étudiants, qui soulignait le plan du Canada visant à protéger nos océans et à rétablir le saumon sauvage du Pacifique.

Il s'agissait de la deuxième visite du ministre sur le campus cette année, après l'ouverture en janvier du nouvel édifice de recherche sur le climat et les océans de l'Université de Victoria. Le nouveau campus sur le climat de l'Université offre un espace interdisciplinaire et collaboratif pour la recherche et le développement technologique de pointe à l'échelle mondiale. Pendant son séjour sur le campus, la Ministre a eu l'occasion de visiter le laboratoire de la scientifique Roberta Hamme. Madame Hamme est titulaire de la Chaire de recherche du Canada en dynamique du carbone océanique. Ses recherches visent à découvrir les secrets de la façon dont le carbone se déplace dans les océans -- et comment cela peut changer -- ce qui mènera à de meilleures prévisions des changements climatiques.

Le Ministre a hâte de visiter les campus de la Colombie-Britannique et du Canada pour en apprendre davantage sur l'importante recherche et la technologie en cours de développement visant à protéger nos océans, l'habitat du poisson et nos mammifères marins.

Pour obtenir d'autres mises à jour sur la visite du Campus des océans du ministre, veuillez suivre le mot-clic : #CampusOcéans

Restez branchés

Suivez le ministère des Pêches et Océans Canada sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube. Suivez la Garde côtière canadienne sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

Inscrivez-vous afin de recevoir les communiqués et plus via notre fil RSS. Plus de plus amples informations ou vous inscrire, visitez : http://www.dfo-mpo.gc.ca/media/rss-fra.htm.

SOURCE Pêches et Océans Canada, Région du Pacifique

Communiqué envoyé le 15 mars 2019 à 20:08 et diffusé par :