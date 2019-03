Dévoilement des gagnants du Concours du Meilleur Artisan Boulanger, édition 2019





MONTRÉAL, le 15 mars 2019 /CNW Telbec/ - La Milanaise, Aliments du Québec et l'Expo Manger Santé et Vivre Vert sont heureux de dévoiler les gagnants de la cinquième édition du «?Concours du meilleur artisan boulanger utilisant des produits certifiés biologiques?» qui s'est tenue le 15 mars 2019 au Palais des Congrès de Montréal dans le cadre de l'Expo Manger Santé et Vivre Vert.

L'objectif du «?Concours du Meilleur Artisan Boulanger utilisant des produits certifiés biologiques?» est de promouvoir et reconnaître les artisans qui investissent leur talent et leur temps à perpétuer l'art de la panification en utilisant des produits nobles.

Ce concours d'envergure provincial accueillait sept artisans boulangers professionnels. Leur objectif : être nommé lauréat dans l'une des trois catégories en compétition, soit «?Meilleure baguette au levain biologique?», «?Meilleur pain salé utilisant un mixte de 6 ou 9 grains?» et le grand prix «?Meilleur artisan boulanger utilisant des produits certifiés biologiques 2019?».

Les sept établissements finalistes à l'édition 2019 étaient les boulangeries L'Amour du Pain, Borderon et fils, le Garde-Manger de François, Gâte-toi, Mamie Clafoutis, Pain à tartine et Première Moisson.

Pour une première fois, une boulangerie s'est distinguée en remportant toute les catégories

C'est donc avec grand plaisir que les organisateurs offrent leurs sincères félicitations à :

Monsieur David Rigatti de la boulangerie Borderon et fils (Québec), grand gagnant de toutes les catégories du concours

Soit «?Meilleure baguette au levain biologique?», «?Meilleur pain salé utilisant un mixte de 6 ou 9 grains?» et le grand prix «?Meilleur artisan boulanger utilisant des produits certifiés biologiques 2019?».

Rappelons que les boulangers ont dû utiliser des farines et des matières premières certifiées biologiques par un organisme de certification reconnu.

Les prix ont été décernés par un jury dont les membres ont été choisis pour leurs compétences professionnelles et leur représentativité professionnelle. Le jury était Bouchta Ejjabli, chef boulanger du laboratoire et enseignant en boulangerie, Anthony Daniele de la boulangerie Le Pain dans les Voiles, Bérangère Thouille, chef du laboratoire boulanger des Moulins de Soulanges, et James MacGuire, qui se considère lui-même comme étant un vieux boulanger.

