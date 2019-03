GrapheneCA annonce une gamme d'oxydes de graphène réduit qui ouvre la voie à une myriade de produits intelligents





NEW YORK, 15 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- La société Nano Graphene Inc., faisant affaire sous l'appellation GrapheneCA («?GrapheneCA?»), a annoncé aujourd'hui avoir mis au point une gamme d'oxydes de graphène réduit (OGr), en utilisant ses propres méthodes et technologies de réduction.



«?Cet ajout important répond véritablement aux besoins exprimés par les clients de GrapheneCA au cours de la dernière année et ouvre la voie à un large éventail d'applications potentielles de haute technologie, rapprochant l'avenir du présent?», a déclaré le New York de GrapheneCA David Robles, directeur du développement commercial, qui a ajouté : «?Parallèlement à plusieurs autres innovations récentes de notre société, l'introduction de cette nouvelle gamme de produits offre une voie novatrice vers une toute nouvelle génération de matériaux de carbone de haute technologie, ainsi qu'à des technologies de pointe offrant des alternatives aux produits conventionnels actuellement sur le marché?».

Concrètement, cela permet à GrapheneCA d'orienter ses efforts vers une toute nouvelle génération de produits intelligents hautement fonctionnels tels que des encres, des capteurs, des gels, etc., et cela dans une multitude d'industries. L'oxyde de graphène réduit est modifiable de manière sélective dans son cheminement vers un produit plus final ayant des sites de liaison fonctionnels. Cela différencie l'OGr du graphène pur. Le graphène, contrairement à l'OGr, est très inerte et incompatible avec la plupart des autres éléments. Le résultat est un composite de graphène avancé qui permet aux ingénieurs de charger des matériaux avec des matériaux exotiques comme jamais auparavant.

Pour sa part, Dr. Sergey Voskresensky, responsable de la recherche et du développement de la société, a expliqué que «?l'un de nos principaux objectifs chez GrapheneCA est de disposer d'un approvisionnement fiable en produit à base de graphène de haute qualité pour que les entreprises clientes puissent exploiter pleinement les caractéristiques physiques, chimiques et électriques uniques du matériau, afin qu'elles puissent rester dans le peloton de tête et de répondre à la demande sans cesse croissante pour les produits intelligents du futur?; nous disposons maintenant des installations de R et D, du personnel, de la technologie de production et de la gamme de produits qu'il faut pour démontrer à quel point les promesses du graphène sont bien réelles?», a-t-il conclu.

Il convient de rappeler que GrapheneCA a mis en place sa deuxième ligne de production à ses installations de New York en début d'année, démontrant clairement du coup l'évolutivité de sa capacité de production.

À PROPOS DE L'OXYDE DE GRAPHÈNE RÉDUIT

L'oxyde de graphène réduit peut fort bien se décrire comme une alternative synthétique au graphène. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un produit à base d'oxyde de graphène. La différence entre le graphène et l'oxyde de graphène réduit est le niveau de défauts de surface, les fonctionnalités restantes de l'oxygène, les voies permettant d'optimiser le produit grâce à diverses méthodes de réduction. La plupart des applications de graphène dont on entend parler de nos jours dans les médias sont développées avec l'OGr, en raison de sa grande disponibilité et de l'absence de nomenclature standard. Cependant, l'OGr de haute qualité est difficile à produire et à purifier, ce qui entraîne souvent des coûts élevés pour les produits finis. Grâce à son processus de production exclusif, GrapheneCA a réussi à produire de l'OGr de très haute qualité.

À PROPOS DE GRAPHENECA

Basée à New York, GrapheneCA est une entreprise privée produisant du graphène et des matériaux à base de graphène depuis juillet 2017 et qui se consacre à relever le défi de l'intégration du graphène dans des applications réelles grâce à l'utilisation de son propre processus de production hautement efficace, évolutif et respectueux de l'environnement. Son processus de fabrication est peu coûteux et répond à la demande industrielle. La technologie éprouvée de GrapheneCA fait actuellement l'objet de demandes de brevet aux États-Unis et en Chine.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué constituent des «?informations prospectives?» au sens donné à ce terme dans la législation canadienne applicable en valeurs mobilières. Les mots «?peut?», «?serait?», «?pourrait?», «?devrait?», «?potentiel?», «?sera?», «?cherchera?», «?à l'intention?», «?planifier?», «?prévoir?», «?croire?», «?estimer?», «?s'attendre à?» et les expressions similaires relatives à GrapheneCA, y compris les informations relatives aux plans d'entreprise de GrapheneCA et aux utilisations futures du graphène; et les applications et utilisations potentielles de la nouvelle gamme de produits rGO développée par GrapheneCA; sont destinés à identifier des informations prospectives. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques peuvent constituer des informations prospectives. Ces déclarations reflètent les vues et les intentions actuelles de GrapheneCA en ce qui concerne les événements futurs, ainsi que les informations actuelles à la disposition de GrapheneCA, et sont soumises à certains risques, incertitudes et hypothèses. Des facteurs ou hypothèses importants ont été appliqués pour fournir des informations prospectives, notamment la préparation par des tiers de fiches techniques?; la confirmation finale des commandes de clients?; la continuité de la production?; les services d'expédition tiers?; que GraphèneCA produise en masse du graphène et que le graphène soit adopté par les marchés, et que les indications par les clients de la demande entraînent des commandes. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, performances ou réalisations concrets, exprimés ou implicites dans ces informations prospectives, diffèrent de ceux décrits dans le présent document si l'un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisaient. Ces facteurs incluent, sans s'y limiter : des modifications à la loi?; la capacité de mettre en oeuvre des stratégies commerciales et de rechercher des opportunités commerciales?; l'état des marchés des capitaux?; la capacité de la société à mettre en oeuvre ses principales priorités, y compris la réussite des acquisitions, la rétention des entreprises et des plans stratégiques et pour attirer, développer et conserver les principaux dirigeants; la capacité de mettre en oeuvre des stratégies commerciales et de rechercher des opportunités commerciales; les perturbations ou attaques (y compris les cyber-attaques) contre les technologies de l'information, l'Internet, l'accès au réseau ou autres systèmes ou services de communication vocale ou de données; l'évolution de différents types de fraude ou autre comportement criminel auquel la Société pourrait être exposée; le manquement de tiers à se conformer à leurs obligations envers la Société ou ses sociétés affiliées; l'impact de modifications ou de l'application des lois et règlements en vigueur; un nouveau modèle d'entreprise; l'octroi de permis et de licences dans un environnement hautement réglementé; l'environnement de contentieux difficile, y compris aux États-Unis; le résultat et le coût de tout litige; la concurrence accrue; la dépendance vis-à-vis de fournisseurs clés et de partenaires locaux; des manquements dans la chaîne d'approvisionnement en produits du carbone et la qualité du matériau; la capacité à maintenir et à protéger sa propriété intellectuelle; les variations des taux de change; l'augmentation des coûts de financement et la volatilité des marchés en raison de l'illiquidité et la concurrence pour les financements; la disponibilité de fonds et de ressources pour poursuivre opérations; les estimations comptables critiques et les modifications des normes, des politiques et des méthodes comptables utilisées par la société; la survenance d'événements catastrophiques naturels et non naturels et de réclamations résultant de tels événements; le risque associé à une entreprise du secteur du graphène; ainsi que les conditions économiques, commerciales et du marché en général. Si un facteur venait à affecter GrapheneCA de manière inattendue ou si les hypothèses sous-jacentes aux informations prospectives se révélaient inexactes, la réalité les résultats ou les événements pourraient différer matériellement des résultats ou des événements prévus. Toute déclaration prospective de ce type est expressément qualifiée dans sa totalité par cette mise en garde. De plus, GrapheneCA n'assume pas la responsabilité de l'exactitude ou de l'exhaustivité de ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives incluses dans ce communiqué de presse sont valables à la date de ce communiqué de presse et GrapheneCA n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les déclarations prospectives, autres que lorsque requis par la loi applicable. Les résultats et les déclarations prospectives et les calculs de GrapheneCA peuvent être affectés par les fluctuations des taux de change.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les personnes ci-dessous :

Canada



Martin Tremblay

Conseiller en investissement

514 566-6606

mtremblay@graphene.ca International



Peter Nesveda

Affaires internationales

+61 (0) 412?357?375

pnesveda@graphene.ca

États-Unis



David Robles

Dév. des affaires

646-696-0679

drobles@graphene.ca

Communiqué envoyé le 15 mars 2019 à 16:30 et diffusé par :