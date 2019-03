Firmenich inaugure sa plus grande usine de production d'arômes en Chine afin de répondre à une demande croissante





GENÈVE, 15 mars 2019 /PRNewswire/ -- Firmenich, la plus grande société privée de l'industrie de la parfumerie et des arômes au monde, a inauguré aujourd'hui sa plus grande usine de production d'arômes dans le monde à l'intérieur de la zone de libre-échange de Zhangjiagang, en Chine. Dotée de systèmes de production numériques avancés répondant aux normes les plus strictes en matière de qualité, de santé, de sécurité, de sûreté et d'environnement, cette usine ultramoderne est conçue pour répondre à une vitesse, excellence opérationnelle et traçabilité accrues à une demande chinoise croissante.

« Cet investissement important à Zhangjiagang renforce notre engagement à long terme envers la Chine, notre deuxième marché mondial. », a déclaré Gilbert Ghostine, PDG de Firmenich, « Cette usine de classe mondiale augmente considérablement nos capacités à répondre à la demande de nos clients en matière de solutions innovantes et rapidement commercialisables dans le domaine des arômes. Je me réjouis de voir l'usine de Zhangjiagang jouer un rôle central dans notre croissance. »

« Cette usine hautement numérique et durable marque une étape décisive de notre ambition consistant à créer l'usine du futur. », a déclaré Boet Brinkgreve, responsable de la chaîne d'approvisionnement chez Firmenich, « Avec un taux d'automatisation de 70 %, cette nouvelle usine donnera un nouvel élan à notre service à la clientèle en appliquant les normes de qualité, de sécurité et de performances environnementales les plus strictes. »

Au bénéfice de la réputation de Firmenich en tant que chef de file mondial en matière de développement durable, tant dans les domaines du climat que de la gestion des eaux et forêts, ce nouveau site jouit d'une empreinte environnementale optimisée. Cette usine de haute technologie est conçue pour permettre une gestion optimale des déchets, de l'eau, des émissions et de l'énergie. En garantissant que toutes les eaux usées sont purifiées et recyclées à l'issue du cycle de traitement et en n'envoyant aucun déchet en décharge, elle constitue le premier site à zéro rejet de liquide de Firmenich. Dénuée à 100 % de réfrigérants appauvrissant la couche d'ozone, elle dispose également des composants les plus avancés en matière de traitement de l'air, d'éclairage et de construction, qui lui permettent d'optimiser sa consommation d'énergie et de compenser les pertes de chaleur.

« Nous nous efforçons depuis de nombreuses années de séduire les consommateurs chinois avec notre large gamme de saveurs locales, qu'il s'agisse de boissons lactées, de thé ou de nouilles. », a déclaré Emmanuel Butstraen, président du service Arômes chez Firmenich, « Cela nous permettra de mettre au point localement des technologies aux attributs différentiateurs répondant aux goûts de plus en plus sophistiqués des consommateurs chinois. »

Firmenich opère en Chine depuis plus de 30 ans. La nouvelle usine vient s'ajouter aux sites de production existants du groupe à Shanghai et Kunming et au vaste réseau d'installations commerciales de Shanghai à Beijing en passant par Guangzhou.

Fondée à Genève (Suisse) en 1895, Firmenich est la plus grande entreprise privée de l'industrie de la parfumerie et des arômes. Fidèle à sa mission de créatrice d'émotions positives pour améliorer naturellement le bien-être, Firmenich est à l'origine de nombreux classiques de la parfumerie et des arômes qui font le bonheur de plus de 4 milliards de consommateurs au quotidien. Réputée pour sa créativité, ses travaux de recherche et son leadership dans le domaine de la durabilité, Firmenich investit chaque année environ 10 % de son chiffre d'affaires dans la recherche et le développement, ce qui reflète son envie permanente de comprendre et de partager les trésors de la nature de manière responsable. Le chiffre d'affaires annuel de Firmenich s'élevait à 3,7 milliards de francs suisses fin juin 2018. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.firmenich.com

