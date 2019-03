Invitation aux médias - Inauguration des travaux de mise aux normes à l'aréna Saint-Donat : investissement écologique et amélioration de l'accessibilité universelle





MONTRÉAL, le 15 mars 2019 /CNW Telbec/ - Mme Rosannie Filato, responsable du développement social et communautaire, de l'itinérance, de la jeunesse, de la condition féminine et des sports et loisirs au comité exécutif de la Ville de Montréal et M. Pierre Lessard-Blais, maire de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, convient les représentants des médias à un événement visant à souligner la fin des travaux réalisés à l'aréna Saint-Donat dans le cadre du Programme de soutien à la mise aux normes des arénas municipaux de la Ville de Montréal, le dimanche 17 mars, 2019 à 14 h 15.

Une animation sur glace du club de patinage artistique de Ville-Marie précédera l'activité de patinage libre pour les résidents du quartier.

Date : Le dimanche 17 mars 2019



Heure : 14 h 15 - 16 h 00



Lieu : Aréna Saint-Donat

6750, rue de Marseille

Métro : Langelier

Source : Arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve

Communiqué envoyé le 15 mars 2019 à 15:37 et diffusé par :