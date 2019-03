Le gouvernement du Canada lance des consultations sur une stratégie nationale de développement durable





Les Canadiens contribueront à définir la mise en oeuvre du Programme de développement durable à l'horizon 2030

GATINEAU , QC, le 15 mars 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada appuie fermement le Programme de développement durable à l'horizon 2030 et s'est engagé à travailler avec ses partenaires nationaux et internationaux pour bâtir un monde plus pacifique, inclusif et prospère, dans lequel personne n'est laissé pour compte. En septembre 2015, le Canada et 192 autres États membres des Nations Unies ont adopté le Programme 2030 et ses 17 objectifs de développement durable, qui constituent un cadre directeur visant à éliminer la pauvreté, à protéger la planète, et à assurer l'égalité des chances pour tous d'ici 2030.

Pour concrétiser cette vision, l'ensemble de la société devra déployer des efforts. Partout au pays et dans le monde, les Canadiens répondent déjà à l'appel à l'action du Programme 2030. C'est pourquoi du 15 mars au 15 mai 2019, les Canadiens sont invités à faire part de leurs idées pour aider à l'élaboration d'une stratégie nationale entourant le Programme 2030. La stratégie établira une vision commune concernant la voie que devrait suivre le Canada dans la mise en oeuvre du Programme 2030.

En unissant les voix et les efforts de tous les ordres de gouvernement, des peuples autochtones, des municipalités, de la société civile, du secteur privé et des Canadiens, la Stratégie nationale de développement durable contribuera à accélérer les mesures à prendre pour atteindre les objectifs et créera une vision commune concernant la voie à suivre par le Canada. Nous souhaitons que le Programme 2030 devienne la source de mesures transformatrices.

Le gouvernement du Canada veut entendre les Canadiens s'exprimer sur ce que signifie pour eux le développement durable, sur ce qu'ils font pour que le Canada soit un pays plus durable et équitable, et sur ce qui peut être fait pour accomplir des progrès dans la concrétisation du Programme 2030.

Les Canadiens sont invités à consulter le portail pour participer à la consultation en ligne en faisant valoir leurs points de vue, en participant à un sondage, en donnant leur avis sur des idées.

Citations

« Le Programme 2030 et ses objectifs de développement durable nous donnent l'occasion de bâtir une société plus inclusive, pacifique, durable et prospère, qui ne laisse personne de côté. Le Canada a la responsabilité de donner suite à ces objectifs et de faire preuve de leadership à cet égard. Si cela est important pour les Canadiens d'aujourd'hui, cela constitue une responsabilité face aux générations à venir. Ensemble, nous pouvons bâtir une société qui profitera véritablement à tous. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Les faits en bref

Le Programme de développement durable à l'horizon 2030 est un cadre de travail mondial, s'étalant sur une période de 15 ans, qui a été adopté par le Canada et les 192 autres États membres des Nations Unies en 2015.

Au coeur du Programme 2030 se trouvent les 17 objectifs de développement durable (ODD), 169 cibles et plus de 230 indicateurs portant sur les dimensions sociale, économique et environnementale du développement durable.

Les ODD visent à combler les besoins de tous -- pouvoir compter sur un domicile sûr, un emploi décent, l'éducation des enfants, des soins de santé de qualité et un milieu de vie stimulant.

Les objectifs sont interreliés. Ils reconnaissent que la fin de la pauvreté va de pair avec l'amélioration de la santé et de l'éducation, la réduction des inégalités, la stimulation de la croissance économique et la prise de mesures pour lutter contre les changements climatiques.

Le 17 juillet 2018, le Canada a présenté son premier examen national volontaire lors du Forum politique de haut niveau des Nations Unies sur le développement durable à New York . Le Canada a fait part des mesures qu'il a prises et du travail qu'il compte entreprendre.

