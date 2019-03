AICP Canada condamne l'attaque terroriste de Christchurch contre deux mosquées en Nouvelle-Zélande





MONTRÉAL, le 15 mars 2019 /CNW Telbec/ - Nous sommes profondément choqués d'apprendre la nouvelle de l'horrible attaque terroriste qui a pris pour cible des personnes priant dans deux mosquées en Nouvelle-Zélande, aujourd'hui, le vendredi 15 mars 2019.

Il a été rapporté que de nombreuses personnes ont été tuées dans une fusillade de masse, lorsqu'un tireur armé a ouvert le feu pendant la prière du vendredi à deux endroits dans la ville de Christchurch.

Selon les rapports de police, trois hommes et une femme ont été placés en garde à vue et des explosifs ont été attachés à un certain nombre de véhicules.

Nous condamnons fermement ces actes de violence odieux qui ne servent qu'à semer la division et la désunion et à perturber la sûreté et la sécurité du pays. Nous espérons que les autorités néo-zélandaises appréhenderont rapidement tous les criminels terroristes encore en liberté afin qu'ils puissent recevoir la sanction qu'ils méritent.

Nous exhortons la communauté musulmane de Nouvelle-Zélande à rester vigilante et à coopérer pleinement avec la police et les autorités pendant leurs enquêtes.

Nous leur conseillons également de rester calmes et de résister à toute provocation qui ne servirait que les intérêts des terroristes qui souhaitent provoquer la haine et la division au sein de la communauté néo-zélandaise.

AICP Canada exprime sa profonde sympathie et sa solidarité avec le peuple, le gouvernement et la communauté musulmane de la Nouvelle-Zélande, offrant ses sincères condoléances aux familles des innocents qui ont été tués, et souhaitant aux blessés un prompt rétablissement.

SOURCE Association des projets charitables islamiques

Communiqué envoyé le 15 mars 2019 à 14:28 et diffusé par :