Avis aux médias - Les partenaires du sport olympique et paralympique lancent une nouvelle Stratégie nationale du sport de haute performance en matière de commotions cérébrales





CALGARY, le 15 mars 2019 /CNW/ - Le Réseau des instituts du sport olympique et paralympique du Canada, À nous le podium, le Comité olympique canadien et le Comité paralympique canadien tiendront une conférence de presse le lundi 18 mars à Calgary afin de lancer une nouvelle stratégie nationale du sport de haute performance en matière de commotions cérébrales.

Cette rencontre avec la presse des médecins en chef et des partenaires sportifs du Canada démarrera à 10 h à l'Institut canadien du sport de Calgary, situé au Centre Markin MacPhail du Parc olympique du Canada de Winsport.

Les médecins en chef discuteront des lignes directrices complètes qui seront mises en oeuvre en matière de commotions cérébrales dans le sport de haute performance, afin d'assurer que le système sportif du Canada offre des soins de grande qualité aux athlètes des programmes des équipes nationales à travers le pays et sur le parcours de haute performance.

Cette conférence de presse se déroulera en deux étapes : une présentation de type table ronde et une période de questions et réponse au Salon des athlètes de l'ICS de Calgary, puis une présentation visuelle animée par Dr Brian Benson, travaillant avec une athlète et la technologie robotique KINARM de l'Institut Benson sur les commotions cérébrales, situé sur l'étage principal du Centre Markin MacPhail.

QUI :

Dr Brian Benson - médecin et chef et directeur de la médecine sportive, Institut canadien du sport de Calgary et Institut Benson sur les commotions cérébrales

Dr Andy Van Neutegem, directeur des sciences de la performance, recherche et innovation, ANP

Dr Robert McCormack, médecin en chef du Comité olympique canadien

Dr Andy Marshall, médecin en chef du Comité paralympique canadien

Danielle Lappage, Olympienne des Jeux de Rio 2016 en lutte

QUAND :

18 mars 2019

10 h

OÙ :

Salon des athlètes de l'Institut canadien du sport de Calgary et Institut Benson sur les commotions Centre Markin MacPhail de Winsport Canada au Parc olympique du Canada.

