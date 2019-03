Nouvelle formule de financement plus avantageuse pour les municipalités hôtes - Près de 10 M$ pour chaque nouvelle édition des jeux du Québec





MONTRÉAL, le 15 mars 2019 /CNW Telbec/ - Pour assurer la pérennité et la vitalité du Programme des Jeux du Québec en accroissant la possibilité pour les municipalités d'accueillir les compétitions, le gouvernement du Québec améliore sa formule de financement et accordera une aide financière de près de 10 millions de dollars pour chaque nouvelle édition, et ce, à compter de la 55e Finale des Jeux du Québec à Laval à l'été 2020.

La ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, en a fait l'annonce aujourd'hui en compagnie de M. Michel Allen, président de SPORTSQUÉBEC, qui a le mandat de gérer le Programme des Jeux du Québec.

Ainsi, 5 millions de dollars pourront désormais être alloués pour chaque édition des Jeux du Québec dans le but de permettre le financement des infrastructures nécessaires à leur tenue. De plus, les sommes actuellement accordées aux divers organismes engagés dans le programme des Jeux seront augmentées de près de 2 millions de dollars. Un peu plus de 4,6 millions de dollars seront donc partagés entre SPORTSQUÉBEC (1 525 000 $), les unités régionales de loisir et de sport (1 722 000 $), responsables des délégations et des Jeux régionaux, et les comités organisateurs de chaque édition (1 400 000 $).

Citations :

« Les Jeux du Québec sont le plus grand rassemblement multisport au Québec et comptent parmi les plus grands événements de ce genre au Canada. Ils représentent une compétition exceptionnelle dans le cheminement de nos jeunes athlètes, en plus de faire la promotion de la pratique sportive dans un environnement sain et sécuritaire, et ce, partout au Québec. Les Jeux sont aussi l'occasion pour les municipalités hôtes de vivre un projet rassembleur qui lègue à toute une communauté un sentiment de fierté et des infrastructures de qualité. Je me réjouis d'annoncer, au lendemain de la Finale haute en couleur des Jeux que nous venons de vivre à Québec, une nouvelle formule de financement plus avantageuse, qui incitera les municipalités à devenir hôtes et permettra de propulser encore plus loin les Jeux du Québec. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« L'essence même du Programme des Jeux du Québec, la raison pour laquelle il a été mis en place il y a maintenant près de 50 ans, réside dans le développement sportif et la mobilisation de sa collectivité. L'annonce d'aujourd'hui permettra à un programme structuré, un levier extraordinaire, de devenir permanent et de propulser des centaines, voire des milliers d'autres athlètes vers les plus hauts sommets. Le gouvernement du Québec est à l'écoute de la collectivité sportive et nous nous sommes mobilisés dans le but de trouver des solutions tangibles pour consolider notre patrimoine sportif. Je tiens à mentionner le travail colossal qui a été fait avec nos différents partenaires, soit les fédérations sportives, les unités régionales de loisir et de sport et le milieu municipal. »

Michel Allen, président de SPORTSQUÉBEC

Faits saillants

Créé en 1970 et géré par SPORTS QUÉBEC , le Programme des Jeux du Québec inclut :

, le Programme des Jeux du Québec inclut : la Finale des Jeux du Québec : compétition provinciale annuelle regroupant les meilleurs athlètes identifiés de niveau espoir âgés de 12 à 17 ans (à l'exception des disciplines pour athlètes ayant un handicap) provenant de chacune des régions du Québec et ayant lieu l'hiver aux années impaires et l'été aux années paires;



les Jeux régionaux : activités et compétitions dans plus de 50 sports, tenues deux fois par année, en été et hiver, et permettant notamment aux athlètes de se qualifier pour la Finale des Jeux du Québec;



Mes Premiers Jeux : journées d'initiation au sport pour les 6 à 12 ans, tenues dans différentes municipalités au Québec.

Le Programme vise l'initiation au sport jusqu'à la compétition dans un contexte de performance par ses différentes activités et favorise la pratique sportive chez les jeunes.

La Finale provinciale constitue le plus important rassemblement multisport au Québec.

Le volet régional est coordonné par les unités régionales de loisir et de sport (URLS), dans le cadre du Programme d'assistance financière aux unités régionales de service en matière de loisir, de sport, de plein air et d'activité physique.

Depuis sa création, le Programme des Jeux du Québec a touché directement près de quatre millions de personnes.

Liens connexes

Jeux du Québec : http://www.jeuxduquebec.com/index.php

Sports-Québec : http://www.sportsquebec.com/

