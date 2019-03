Thérapeutique Knight réagit aux intentions fallacieuses et égoïstes d'un membre mécontent du conseil d'administration





MONTRÉAL, 15 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight inc. (TSX : GUD) («?Knight?» ou «?la Société?»), société pharmaceutique spécialisée et chef de file au Canada, a émis aujourd'hui la présente déclaration relative au communiqué de presse et à la présentation de Medison Biotech Ltd («?Medison?») et de son chef de la direction, Meir Jakobsohn, également membre du conseil d'administration et actionnaire de Knight, en vertu d'une entente de 2015 entre les deux sociétés.



Knight est de nouveau déçu par les tentatives continues de M. Jakobsohn d'extorquer au conseil d'administration de Knight (le «?Conseil?») l'acceptation d'un plan contraire à l'intérêt des actionnaires de Knight et dont la seule visée est de promouvoir ses intentions égoïstes.

Knight a tenté de maintenir un dialogue ouvert et constructif avec M. Jakobsohn et, au cours des derniers mois, lui a demandé à maintes reprises d'exposer à la Société son point de vue sur la stratégie de la Société et lui a de nouveau tendu la main pour qu'il le présente en personne à ses collègues du Conseil. Malheureusement, ce n'est que dans la matinée du mercredi 13 mars qu'une telle présentation a été faite sous un très court préavis avant une réunion prévue du Conseil. Malgré le peu de temps dont disposait le Conseil pour examiner la présentation, le Conseil a agi de bonne foi en engageant avec M. Jakobsohn un dialogue constructif dans le but d'identifier des pistes de collaboration avantageuses pour les actionnaires de Knight. Après l'exposé de M. Jakobsohn, le Conseil a exprimé le désir de poursuivre le dialogue et s'est enquis des prochaines étapes. Le Conseil exprime sa déception que M. Jakobsohn ait rendu publique sa présentation et qu'il ait évité les discussions privées. Il semble que M. Jakobsohn, plutôt que d'essayer de trouver une solution dans le meilleur intérêt des actionnaires de Knight, a plutôt choisi de s'engager dans une autre tactique de lutte par procuration intéressée.

«?De toute évidence, le stratagème publié aujourd'hui est une tentative d'extorquer une décision des actionnaires de Knight au seul bénéfice de M. Jakobsohn, qui se sert des ressources et de la réputation de Knight pour soutenir Medison dont les revenus baissent annuellement depuis 2015, a déclaré Jonathan Ross Goodman, chef de la direction de Knight. L'orientation qu'il esquisse est basée sur une mauvaise compréhension du marché canadien, lacunaire et incohérente; elle démontre son inexpérience de l'industrie hors Israël. Le message de nos actionnaires depuis le lancement de la campagne de M. Jakobsohn est clair : lui refuser l'accès aux fonds de Knight et ne pas risquer d'entraver les progrès constants de Knight. Je peux assurer à tous les actionnaires que nous demeurons déterminés à mener à bien notre plan stratégique à long terme et à protéger les intérêts de tous les actionnaires de Knight. Nous ne permettrons pas à un actionnaire de 7 % de Knight d'utiliser son poste au profit de sa participation de 70 % dans Medison.?»

Knight commentera plus en détail les intentions de Jakobsohn, en temps utiles; toutefois, les actionnaires doivent prendre conscience que ses propos sont lacunaires, incohérents et fallacieux.

LES INTENTIONS DE JAKOBSOHN SONT DÉPOUVUES DE SUBSTANCE ET DE CRÉDIBILITÉ

MEIR POUR MEIR. La thèse première de M. Jakobson est que Knight devrait concentrer ses efforts sur la commercialisation de produits biotechnologiques hautement innovateurs, mais il évite d'en expliquer les raisons. Les actionnaires doivent être conscients de sa motivation et comprendre que Knight n'est pas opposé à ces produits. En fait, Knight a directement obtenu des licences pour des produits novateurs; Knight a entamé des pourparlers et poursuit les discussions avec bon nombre des entreprises que M. Jakobsohn cite. Cependant, Knight ne prendra pas de pari risqué ou binaire avec ses fonds dont les retombées positives bénéficieraient de façon disproportionnée à Medison. C'est parce que Knight n'adhèrera pas à ce stratagème que M. Jakobson tente d'avoir accès aux fonds de Knight pour exécuter son plan au détriment des actionnaires de Knight. Les «?changements stratégiques?» qu'il préconise sont entièrement égoïstes, non conformes à la stratégie à long terme de Knight en matière de création de valeur et incompatibles avec les investissements des actionnaires de Knight.





KNIGHT EST SUR LA BONNE VOIE

Knight a pleinement confiance en son plan pour renforcer la valeur à long terme pour les actionnaires. Depuis son lancement en 2014, Knight compte les réalisations suivantes :

Collecte de 685 millions de dollars à des valorisations croissantes (3,50 $, 5,25 $, 6,75 $, 8,00 $, 10,00 $ par action)

Acquisition sous licence de plus de 20 produits novateurs provenant de 10 sociétés

Obtention de l'approbation d'Impavido ® par la FDA en mars 2014 et vente de PRV pour 125 millions de dollars

par la FDA en mars 2014 et vente de PRV pour 125 millions de dollars Acquisition de NeurAxon Inc. et des marques Neuragen

Droits vendus ou concédés sous licence à Neuragen, Impavido et NeurAxon

Prêt de plus de 170 millions de dollars à 15 partenaires de prêts stratégiques générant des rendements à deux chiffres

Génération d'environ 219 millions de dollars de revenu net à ce jour (au 31 décembre 2018)

Mise en oeuvre prudente d'une stratégie d'octroi de licences dans le reste du monde avec l'achat de 28,3 % de Medison Pharma Inc. basée en Israël et l'octroi de prêts pouvant atteindre 25 millions de dollars américains (jusqu'à 100 millions de dollars américains supplémentaires) à Moksha8 basée au Mexique et au Brésil

Établissement des bases d'une société pharmaceutique canadienne spécialisée et prospère axée sur le Canada et des marchés internationaux distinctifs.

La stratégie de Knight est sur la bonne voie : comme indiqué sur le rapport de Knight du quatrième trimestre de 2018, les revenus et le bénéfice net ont augmenté de 45 % et de 40 % respectivement d'un exercice à l'autre. La Société dispose d'un plan stratégique bien défini ? régulièrement revu et raffiné pour maximiser la valeur pour les actionnaires ? qui fonctionne bien.

Knight recommande aux actionnaires de ne prendre aucune mesure à l'égard de la dernière missive de M. Jakobsohn. Le Conseil d'administration et ses conseillers examineront attentivement les idées présentées et fourniront une réponse détaillée aux actionnaires en temps opportun.

