Xplornet offrira des vitesses Internet plus élevées et des services 5G à l'Île-du-Prince-Édouard

CHARLOTTETOWN, March 15, 2019 /CNW/ - Les foyers et les entreprises des régions rurales de l'Île-du-Prince-Édouard auront bientôt accès à des vitesses de téléchargement plus élevées et à la plus récente technologie 5G.

Annoncé aujourd'hui par le président et chef de la direction de Xplornet, Allison Lenehan, ce nouveau plan d'investissement audacieux permettra à Xplornet de fournir des services 5G à plus de 20 000 foyers dans plus de 300 communautés de la province.

« Chez Xplornet, nous sommes fiers de défendre les droits des habitants des régions rurales : ceux qui décident de vivre, de travailler et de s'amuser hors des grandes villes, a souligné M. Lenehan. La technologie 5G n'est pas réservée aux villes - nous croyons fermement qu'elle peut permettre d'excellents services à large bande partout où les Canadiens choisissent de vivre. »

Cet investissement fera en sorte que les résidents des régions rurales de l'Île-du-Prince-Édouard auront accès à des vitesses de téléchargement pouvant atteindre 100 mégabits par seconde (Mbps) aussi tôt que l'année prochaine. Afin d'offrir ce service, Xplornet déploiera la fibre optique, ainsi que de petites cellules sans fil pour améliorer son réseau actuel à l'aide de la technologie sans fil de fibre hybride prête pour la 5G.

Le programme fait bon usage du spectre de 3 500 MHz sous licence de Xplornet afin de fournir aux Canadiens des régions rurales le service 5G en même temps que les grandes villes.

L'annonce est rendue possible en raison d'investissements de la part de la Province de l'Île-du-Prince-Édouard et du gouvernement du Canada.

« Au cours de la dernière année, nous avons effectué des investissements sans précédent dans notre réseau afin d'en offrir plus à nos clients, affirme M. Lenehan. Nous sommes fiers des investissements faits jusqu'à maintenant à l'Î.-P.-É. et nous sommes très emballés d'offrir cette technologie aux Prince-Édouardiens pour les prochaines années. »

La première phase du projet commence immédiatement et on prévoit qu'elle sera achevée d'ici la fin de 2023.

Au sujet de Xplornet Communications inc.

Xplornet Communications inc., dont le siège social est situé à Woodstock au Nouveau-Brunswick, est l'un des plus importants fournisseurs de services à large bande au Canada. Depuis plus d'une décennie, Xplornet fournit des solutions à large bande novatrices à ses clients habitant dans les régions rurales du Canada, tant au travail et à la maison que pendant leurs loisirs. Aujourd'hui, Xplornet offre des services de communication vocale et de données par l'entremise de ses réseaux de fibre optique, sans fil et satellite uniques qui connectent les Canadiens à ce qui leur tient à coeur.

