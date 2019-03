Le gouvernement du Canada construira des logements sûrs et abordables pour les aînés à Rivière-Rouge





RIVIÈRE-ROUGE, QC, le 15 mars 2019 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi, en mai 2018, le gouvernement a lancé le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), le plus important programme du genre dans l'histoire du Canada.

Aujourd'hui, à Rivière-Rouge, David de Burgh Graham, député fédéral de la circonscription Laurentides--Labelle, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), a annoncé un engagement financier du gouvernement fédéral de plus de 3,8 millions de dollars pour la construction de 38 nouveaux logements.

Grâce à cet investissement du FNCIL, une initiative phare de la Stratégie nationale sur le logement (SNL), et aux apports de fonds d'autres partenaires, notamment la Province de Québec, la Ville de Rivière-Rouge, le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles et Desjardins, cet ensemble d'Appartements du quartier Rivière-Rouge, un organisme à but non-lucratif, fournira des logements abordables à au moins 38 aînés autonomes.

La moitié des logements de Villa Cartier, soit 19 unités, seront abordables grâce au programme de supplément au loyer de la province. De plus, l'immeuble permettra d'atteindre des économies d'énergie et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 26% par rapport au Code national de l'énergie pour les bâtiments 2015. De plus, l'ensemble des unités de l'immeuble seront accessibles grâce à la conception universelle.

« Notre gouvernement croit que tous les Canadiens devraient pouvoir prendre leur retraite dans la dignité. Nous travaillons à améliorer la vie des aînés en ramenant à 65 ans l'âge d'admissibilité à la Sécurité de la vieillesse et au Supplément de revenu garanti (SRG) et en augmentant le SRG pour les aînés vivant seuls. Nous sommes extrêmement heureux d'appuyer ce merveilleux projet qui offrira un chez-soi sur et abordable aux ainés de notre belle région.» - David de Burgh Graham, député de Laurentides--Labelle

« Ce projet d'envergure permettra à nos citoyens d'avoir un milieu de vie de qualité et sécuritaire tout en maintenant les liens dans notre communauté. Ville de Rivière-Rouge est fière d'être partenaire pour la réalisation de ce magnifique milieu de vie. » - Denis Charette, maire de la ville de Rivière-Rouge

« Le projet de construire Villa Cartier a vu le jour en 2013. Son but premier était d'améliorer les conditions de logement des ainés. Le nouvel immeuble, situé dans le centre-ville, sera plus spacieux que le bâtiment actuel des Résidences Côme-Cartier. Il comprendra des chambres et des logements et regroupera tous les services pour améliorer la vie des résidents. Cela nous permettra de les soutenir lors de l'évolution de leurs besoins de soins et services. » - Justine Lacoste, présidente du conseil d'administration, Appartements du quartier Rivière-Rouge

« Desjardins est fier de collaborer avec les Appartements du quartier Rivière-Rouge pour la construction d'une résidence pour personnes âgées à Rivière-Rouge. Nous croyons que la rétention des aînés dans notre communauté est un enjeu majeur qui apporte des retombées sociales et économiques importantes dans la région, et ce projet est une initiative structurante qui vient répondre au manque d'hébergement pour nos personnes âgées. » - Jean-François Cromp, directeur général de la Caisse Desjardins de la Rouge

Doté d'une enveloppe budgétaire de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux projets qui ont pour but de venir en aide aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les aînés, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Par l'entremise du FNCIL, le gouvernement du Canada va collaborer avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires au cours des 10 prochaines années.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, le commerce et les transports, ainsi que dans les communautés rurales et nordiques du Canada .

