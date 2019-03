Le Fonds de solidarité FTQ augmentera ses investissements à 1 G$ par année pour soutenir les entreprises québécoises





L'appui aux transitions énergétique et technologique sera au coeur des priorités du Fonds au cours des prochaines années

MONTRÉAL, le 15 mars 2019 /CNW Telbec/ - « Depuis la création du Fonds de solidarité FTQ, il y a 35 ans, le monde a bien changé. Aujourd'hui, ce monde évolue à vitesse grand V. Nous sommes tous interpellés par la nécessité de dépoussiérer nos modèles d'affaires et d'innover. Nous sommes tous appelés à réaliser des transformations qui ouvriront la voie à une meilleure productivité, mais aussi à une prospérité durable et à une planète en meilleure santé. »

C'est ainsi que Gaétan Morin, président et chef de la direction du Fonds de solidarité FTQ, a présenté les grandes lignes du nouveau plan stratégique triennal du Fonds aux membres de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Les équipes du Fonds ont tâché de répondre à la question, « Comment le Fonds peut-il accompagner davantage le Québec, les entreprises et les travailleurs dans des transitions technologique et énergétique réussies et porteuses pour la société? »

Aider les entreprises à aider d'autres entreprises

Dans un premier temps, le Fonds investira dans les entreprises qui peuvent aider d'autres entreprises à réduire leur empreinte carbone et adopter de nouvelles technologies. Gaétan Morin a cité en exemple Worximity, Mnubo et Kaloom, de nouvelles pousses sur lesquelles le Québec technologique de demain est en train de se développer.

De telles entreprises oeuvrent également dans les secteurs de l'efficacité énergétique, le développement de technologies et de procédés industriels moins polluants, la fabrication de matériaux et d'équipements moins énergivores, et le transport plus efficace des marchandises et des personnes.

1 G$ d'investissements par année pour une économie plus inclusive

Au cours des trois prochaines années, le Fonds investira 1 milliard de dollars par année pour appuyer les entreprises québécoises dans les transitions énergétique et technologique, de même que des projets de grande envergure qui seront structurants pour l'économie du Québec. Il s'agit d'une hausse de près de 30 % de la cadence d'investissements des cinq derniers exercices (moyenne de 771 M$).

« Nous devons dès maintenant poser des gestes si nous voulons léguer aux prochaines générations une société prospère et inclusive, et l'espoir d'une planète en meilleure santé. En tant que gens d'affaires, nous pouvons influencer le cours des choses. Nous pouvons contribuer à éviter que des gens ne soient laissés pour compte dans les transformations qui s'annoncent. C'est ce que le Fonds fera au cours des prochaines années. En plus de faciliter les transitions technologiques et énergétiques, le Fonds continuera à soutenir les entreprises québécoises dans leurs projets de développement. C'est ainsi que le Fonds investira 1 milliard de dollars par année au cours des trois prochaines années », a conclu M. Morin.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est un fonds d'investissement en capital de développement qui fait appel à l'épargne des Québécois. Avec un actif net de 14,8 milliards de dollars au 30 novembre 2018, le Fonds contribue à la création et au maintien de plus de 194 000 emplois. Le Fonds est partenaire de plus de 2 800 entreprises et compte plus de 667 000 actionnaires-épargnants.

