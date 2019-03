Des semaines supplémentaires de prestations parentales de l'assurance-emploi offertes dès le 17 mars





Jusqu'à 97 000 familles canadiennes devraient demander la prestation parentale partagée chaque année

CAMBRIDGE, QC, le 15 mars 2019 /CNW/ - Soutenir les parents et les jeunes familles a toujours été une priorité pour le gouvernement du Canada. C'est pourquoi le gouvernement instaurera la prestation parentale partagée de l'assurance-emploi.

Aujourd'hui, au Grow Community Centre, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean?Yves Duclos, a annoncé que dans deux jours, les nouveaux parents auront droit à des semaines supplémentaires de prestations parentales. Afin d'encourager un plus grand nombre de parents à partager plus équitablement la tâche d'élever leurs enfants, le gouvernement du Canada lancera la prestation parentale partagée le 17 mars 2019.

La nouvelle prestation sera offerte aux parents, y compris les parents adoptifs ou de même sexe, pour un enfant né ou placé aux fins d'adoption le 17 mars 2019 ou après cette date, pourvu qu'ils soient admissibles aux prestations parentales de l'assurance-emploi et qu'ils se les partagent. Lorsque les parents conviennent de partager les prestations, ils pourront choisir l'une des options suivantes :

cinq semaines supplémentaires de prestations parentales standards;

huit semaines supplémentaires de prestations prolongées.

Des modifications correspondantes seront apportées au Code canadien du travail pour que les employés du secteur privé sous réglementation fédérale aient le droit de prendre congé pendant qu'ils reçoivent la prestation parentale partagée sans craindre de perdre leur emploi.

Citations

« Comme nous l'avons vu au Québec, ainsi que dans d'autres administrations qui ont mis en oeuvre des politiques semblables, ce type de prestation favorise un partage plus équilibré des responsabilités en matière de soins aux enfants. Cette nouvelle mesure nous aidera à éliminer les obstacles à l'égalité des sexes en modifiant les attitudes culturelles à l'égard des hommes qui prennent un congé parental et aidera les Canadiens à passer plus de temps avec leur famille. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« L'instauration de la nouvelle prestation parentale partagée de cinq semaines est une bonne nouvelle pour les familles canadiennes. Ce congé supplémentaire encouragera tous les parents d'enfants en bas âge à s'impliquer à temps plein dans leur rôle de parent, ce qui contribuera à accroître la sécurité financière des femmes et à renforcer les liens entre le père ou le second parent et son bébé. En encourageant une répartition plus équitable des soins aux enfants à la maison, cette nouvelle prestation de congé parental offre aux familles des options de garde plus flexibles et favorise l'égalité des sexes à la maison et au travail. »

- L'honorable Maryam Monsef, ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres

« Je crois que grâce à cette prestation, les parents pourront passer plus de temps de qualité à s'occuper de leurs enfants et à partager le travail d'éducation. En fin de compte, ces changements se traduiront par un plus grand nombre de femmes sur le marché du travail et par des liens plus forts entre les enfants et leurs parents. »

- Marwan Tabbara, député de Kitchener-Sud-Hespeler

« Nous sommes très heureux d'accueillir l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, au Grow Community Centre pour une annonce aussi importante. La vision de Langs consiste à changer des vies et à favoriser la santé des communautés parce que nous savons que les investissements qui soutiennent les parents et les enfants renforcent les familles et le bien-être des communautés dans tout le Canada. »

- Bill Davidson, directeur général, Langs

Les faits en bref

En 2016-2017, les femmes ont présenté 85 % de toutes les demandes de prestations parentales, ce qui indique que la responsabilité de la garde des enfants repose toujours fortement sur les mères.

En 2017, en grande partie grâce au Régime québécois d'assurance parentale, 81 % des conjoints ou partenaires des nouvelles mères au Québec ont demandé ou prévoyaient demander des prestations parentales, comparativement à seulement 12 % dans le reste du Canada .

