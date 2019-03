À l'écoute des régions - Plus de 4,3 m$ pour neuf projets dans la région du Centre-du-Québec





DRUMMONDVILLE, QC, le 15 mars 2019 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, a annoncé un soutien financier de 4 338 240 $ pour la réalisation de neuf initiatives soumises dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR).

Dévoilées dans le cadre de sa tournée des régions du Québec, celles-ci répondent aux six priorités établies pour la région, lesquelles se trouvent également au coeur de la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires 2018-2022 (voir l'annexe au communiqué).

Pour l'occasion, Mme Laforest était accompagnée du ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, et du vice-président de la Table des MRC du Centre-du-Québec et membre du comité régional de sélection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions, M. André Bellavance.

Rappelons que la ministre a amorcé une tournée des régions afin de rencontrer des élus municipaux et régionaux pour discuter des réalités et des priorités de leurs communautés. Éventuellement, ces échanges contribueront à consolider les partenariats et à favoriser de nouvelles collaborations avec des acteurs de divers horizons.

Citations :

« Grâce à cette aide financière, notre gouvernement donne aux élus du Centre-du-Québec les moyens d'élaborer et de soutenir des projets porteurs qui contribueront à optimiser le potentiel socioéconomique de la région. Ces derniers misent sur les forces de la collectivité et rendront son milieu de vie plus attrayant. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Un beau travail de concertation a été effectué par les organismes partenaires et je les félicite. Je tiens également à remercier le comité régional qui a analysé rigoureusement les initiatives de qualité et mobilisatrices présentées. Elles auront des retombées positives pour le Centre-du-Québec et j'en suis très heureux. »

André Lamontagne, ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Nous sommes particulièrement fiers du caractère structurant des projets annoncés aujourd'hui et qui permettront à notre région de se démarquer. Ceux-ci découlent d'une démarche de codéveloppement propre au Centre-du-Québec, initiée par la Table des MRC et à laquelle ont contribué un nombre important de partenaires de la région. »

André Bellavance, vice-président de la Table des MRC du Centre-du-Québec et membre du comité régional de sélection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions



Faits saillants :

Le FARR a été créé en complément du Fonds de développement des territoires afin de permettre aux élus municipaux et régionaux d'élaborer et de soutenir des projets structurants qui contribueront à maximiser le développement des communautés.

Des sommes totalisant plus de 1,9 M$ ont déjà été annoncées depuis la mise en place du FARR pour la réalisation de sept initiatives dans la région.

Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) Neuf projets retenus pour la région du Centre-du-Québec 2018-2019 Aide financière totale accordée Partenaires et description du projet Années financières

de la réalisation du projet 1 767 360 $ Programme d'accompagnement des entreprises pour l'implantation des technologies numériques Par : Table des MRC du Centre-du-Québec Mettre en place un programme d'accompagnement des entreprises pour l'implantation des technologies numériques au Centre-du-Québec. Pour ce faire, cinq agents d'accompagnement seront embauchés, soit un pour chacune des MRC de la région. Ils auront la responsabilité d'initier, d'organiser ou de promouvoir des projets en lien avec l'amélioration des processus des entreprises et l'intégration de technologies numériques. 2018-2021 22 000 $ Étude de faisabilité sur la sensibilisation en entrepreneuriat Par : Promotion Centre-du-Québec Réaliser une étude auprès des acteurs clés des différents secteurs d'activité afin de valider les besoins et les actions en cours et à venir en matière d'entrepreneuriat pour les groupes d'âge visés. Les résultats devraient permettre de développer et de déployer une approche intégrée et de mettre en place un panier de services en matière de sensibilisation à l'entrepreneuriat. 2018-2019 440 000 $ Escouade main-d'oeuvre Centre-du-Québec Par : Association régionale de développement économique du Centre du Québec (A.R.D.E.C.Q.) Embaucher un agent régional pour diffuser l'expertise des différents partenaires, pour mieux connaître les besoins des employeurs et pour les orienter vers les ressources offertes sur le territoire. Ainsi, cet agent pourra soutenir les employeurs dans la mise en place d'actions et d'approches innovantes en matière de rétention de main-d'oeuvre. 2018-2021 240 000 $ Secrétariat régional à la main-d'oeuvre Centre-du-Québec Par : MRC de Drummond Embaucher une ressource qui assurera la liaison entre les différents intervenants locaux et régionaux, les instances de concertation ainsi que les promoteurs des initiatives. La personne, qui sera embauchée pour une durée de trois ans, mettra en oeuvre des projets ponctuels, innovants et concertés répondant aux enjeux à court et à moyen termes liés à l'attraction de la main-d'oeuvre pour les entreprises du Centre-du-Québec. La nouvelle ressource agira également à titre de coordonnatrice de l'entente sectorielle sur la main-d'oeuvre qui est en cours d'élaboration. 2018-2021 610 000 $ Commercialisation des produits maraîchers au Centre-du-Québec Par : MRC de Nicolet-Yamaska Créer une plateforme numérique de mise en marché collective pour permettre une commercialisation efficace ainsi qu'une offre constante et diversifiée de produits maraîchers aux consommateurs et commerçants de la région du Centre-du-Québec. Cette plateforme numérique s'adressera à trois clientèles : les producteurs, les commerçants et les consommateurs. Le projet comprend également l'ajout de points de distribution, une standardisation des produits offerts et une campagne de promotion. 2018-2021 100 000 $ Étude de faisabilité - Réseau d'échanges solidaires Par : Pôle d'économie sociale du Centre-du-Québec Réaliser une étude de faisabilité et de viabilité quant à la mise en place d'un réseau d'échanges solidaires pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. L'échange de services, le partage de ressources et l'éducation par la coopération sont des moyens utilisés par ce réseau qui propose un système économique alternatif. 2018-2019 158 880 $ Portrait et diagnostic du système alimentaire durable du Centre-du-Québec Par : Centraide des Régions du Centre-Ouest du Québec Faire un portrait d'ensemble du système alimentaire au Centre-du-Québec pour permettre aux acteurs concernés d'agir plus efficacement. Il s'agit, entre autres, de réaliser l'inventaire de chacun des éléments du système (production, transformation, distribution, consommation, transport et valorisation des déchets) et d'en analyser leurs interactions. Par la suite, un diagnostic sera réalisé pour identifier les forces et les faiblesses et pour recommander des pistes de solutions aux problématiques soulevées. 2018-2019 775 000 $ Cocampagnes de promotion de la région Par : MRC de Drummond Contribuer financièrement au déploiement des campagnes de promotion des municipalités et des organismes du Centre-du-Québec retenus pour favoriser leur adhésion au développement de la notoriété de la région. Ces campagnes permettront également de promouvoir la nouvelle image de marque du Centre-du-Québec et de faire connaitre la région. 2018-2019 225 000 $ Entente sectorielle de développement pour la concertation régionale au Centre-du-Québec Par : Table des MRC du Centre-du-Québec et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation Mettre sur pied une démarche et des activités de concertation pour répondre aux priorités régionales de développement du Centre-du-Québec. Ce projet permettra aussi de stimuler l'élaboration de projets mobilisateurs dans une approche de codéveloppement et de favoriser la mise en oeuvre d'actions structurantes et innovantes. 2018-2021 Total accordé : 4 338 240 $

2018-2021 Source : ministère des Affaires municipales et de l'Habitation Mars 2019

Priorités régionales en lien avec les projets Faire de nos collectivités des communautés entrepreneuriales; Attirer des travailleurs pour assurer la croissance et l'avenir de la région; Prendre le virage technologique et compléter les infrastructures de télécommunications; Valoriser le milieu agricole; Assurer des services de proximité; Développer la notoriété de la région.

