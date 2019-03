The North West Company Inc. : résultats du quatrième trimestre et conférence téléphonique





WINNIPEG, Manitoba, 15 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX Symbol : NWC) : The North West Company Inc. (« North West ») tiendra une conférence téléphonique concernant ses résultats du quatrième trimestre le 15 mars 2019 à 8 h 30 (heure normale du Centre). Pour rejoindre l'appel, veuillez composer le 416-641-6104 ou le 800-898-3989 et saisir le mot de passe 7292115. Cette conférence téléphonique sera archivée; vous pouvez y accéder jusqu'au 15 avril 2019, dernier délai, en composant le 905-694-9451 ou le 800-408-3053 et saisir le mot de passe 7457904.



Profil de la société

The North West Company Inc., par l'intermédiaire de ses filiales, est un détaillant de premier plan de produits et services alimentaires d'usage courant dans les communautés rurales et les quartiers urbains au Canada, en Alaska, dans les îles du Pacifique Sud et les Caraïbes. North West exploite 245 magasins sous les noms commerciaux de Northern, NorthMart, Giant Tiger, Alaska Commercial Company, Cost-U-Less et RiteWay Food Markets. Ses ventes annualisées avoisinent les 1,8 milliard de dollars canadiens.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : Amanda E. Sutton, Vice-présidente, Secrétaire générale et juridique de The North West Company Inc. au (204) 934-1756, ou par courrier électronique : asutton@northwest.ca .

Consultez notre site Web à l'adresse www.northwest.ca

Communiqué envoyé le 15 mars 2019 à 12:55 et diffusé par :