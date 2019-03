Gérard Bertrand, vigneron, s'est exprimé lors de la conférence « Climate Change Leadership: Solutions for the Wine Industry » organisée du 5 au 7 mars 2019





NARBONNE, France, 15 mars 2019 /PRNewswire/ -- Gérard Bertrand, célèbre vigneron originaire du sud de la France, est intervenu lors de la conférence « Climate Change Leadership: Solutions for the Wine Industry » (Leadership sur le changement climatique : des solutions pour l'industrie du vin) qui s'est tenue à Porto au Portugal du 5 au 7 mars 2019.

Du 5 au 7 mars, des leaders de l'industrie mondiale du vin se sont réunis à Porto au Portugal pour discuter de cet enjeu. Ils se sont essentiellement concentrés sur des solutions pratiques et éprouvées, s'inscrivant dans le court terme et le long terme, en vue d'aider le secteur à atténuer les effets du changement climatique. Présidée par Al Gore (ancien vice-président américain), la conférence a réuni 42 orateurs issus de diverses branches de l'industrie mondiale du vin.

Gérard Bertrand, vigneron emblématique originaire du sud de la France, était présent. Il s'est exprimé sur les thèmes du développement durable, de la biodiversité et de la gestion des sols. À ses côtés se trouvaient Olga Barbosa, professeure d'écologie des écosystèmes au Chili et Heinrich Schloms, pédologue chez VinPro en Afrique du Sud.

Gérard Bertrand est une référence mondiale en matière de biodynamie ? une approche de l'agriculture qu'il met en pratique sur 920 hectares, soit l'ensemble de ses 15 vignobles relevant de diverses appellations dans le Languedoc. Plusieurs facteurs l'ont poussé à adopter des pratiques biodynamiques. En premier lieu, la conviction que cela représente la forme d'agriculture la plus respectueuse de l'environnement. Cette approche permet de promouvoir activement la biodiversité des sols, ainsi que l'écosystème alentour, les plantes, les animaux, les insectes et les micro-organismes. Par ailleurs, Gérard Bertrand et son équipe sont convaincus que la biodynamie est le meilleur moyen d'instaurer une relation harmonieuse entre les vignes et leur environnement. Ainsi, les vins peuvent révéler la singularité de leur terroir, ce qui renforce le lien vital qui existe entre le produit et la terre, ou le vin et son terroir.

Gérard Bertrand a partagé son expérience et présenté sa vision globale en faveur de pratiques viticoles et vinicoles à la fois durables et respectueuses de l'environnement.

« En déployant des pratiques biodynamiques, nous avons découvert notre domaine sous un tout nouveau jour eu égard à son cadre naturel. Riche d'enseignements, cette expérience nous permet de proposer de véritables techniques agricoles qui contribuent à préserver l'environnement, tout en nous aidant à lutter contre le changement climatique et à nous adapter à celui-ci. Nous souhaitons simplement observer une évolution positive et concrète au cours des prochaines années. Nous y croyons. Soyez le changement ! » a déclaré Gérard Bertrand.

