Manifestations pour le climat au Québec « On va maintenir la pression jusqu'à ce qu'on obtienne des résultats » -Manon Massé





MONTRÉAL, le 15 mars 2019 /CNW/ - Alors que l'ensemble du caucus de Québec solidaire prend part aujourd'hui aux manifestations pour le climat organisées par les étudiantes et étudiants québécois, les porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois, ont tenu à saluer la vaste mobilisation populaire et à interpeller le premier ministre François Legault afin que son budget accorde une place centrale à la lutte aux changements climatiques.

« Le gouvernement Legault a intérêt à prendre acte de la vaste mobilisation populaire qui se déploie aujourd'hui, et pas juste en nous servant une énième opération de relations publiques assortie de quelques mesurettes. On ne peut pas d'un côté saluer la mobilisation des jeunes, et de l'autre continuer à nous proposer des projets dignes d'un autre siècle comme celui du 3e lien. Ça nous prend un plan ambitieux pour faire face à la crise climatique », a martelé Mme Massé.

« À Québec solidaire, la mobilisation, on connaît. Nos militant-es se sont déplacés par centaines aujourd'hui pour appuyer les étudiant-es, et dites-vous que ça ne fait que commencer. Nous allons continuer de nous mobiliser, et dans la rue comme à l'Assemblée nationale, nous allons continuer de faire de la lutte aux changements climatiques notre priorité. Que ce soit clair pour le clan de M. Legault : le statu quo est terminé. On va maintenir la pression jusqu'à ce qu'on obtienne des résultats concrets » a expliqué Manon Massé.

« Quand la jeunesse se mobilise, elle est capable de faire bouger beaucoup de choses, on l'a vu dans le passé. Aujourd'hui, quelque chose d'extraordinaire est en train de se passer : la jeunesse québécoise est en train de s'organiser à nouveau et de se mobiliser pour le climat », a ajouté Gabriel Nadeau-Dubois.

Alors que le gouvernement de la CAQ s'apprête à déposer son premier budget jeudi prochain, Manon Massé a également interpellé le premier ministre François Legault afin que la lutte au changement climatique soit au coeur des priorités.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

