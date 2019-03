Le gouvernement du Canada investit dans les chercheurs canadiens pour qu'ils puissent faire des découvertes de calibre mondial





Le financement attribué à l'Université Simon-Fraser contribuera à attirer au pays les cerveaux les plus brillants et les plus talentueux au monde

BURNABY, BC, le 15 mars 2019 /CNW/ - Les découvertes faites dans les laboratoires de recherche au Canada aident tous les Canadiens à mener une vie plus écologique, plus saine et plus prospère. Qu'il s'agisse de trouver des traitements efficaces pour lutter contre le cancer ou de mettre au point des technologies propres, les chercheurs doivent avoir les outils requis pour concrétiser leurs audacieux projets.

C'est pourquoi la ministre des Sciences et des Sports, l'honorable Kirsty Duncan, s'est rendue à l'Université Simon-Fraser (anglais) aujourd'hui pour souligner l'attribution, par l'entremise du Fonds des leaders John?R.?Evans (FLJE) de la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI), de plus de 39 millions de dollars qui serviront à la réalisation de projets d'aménagement de laboratoires de recherche de pointe et d'acquisition d'équipement sophistiqué. Ce financement soutiendra 251 chercheurs responsables de 186 projets menés au sein de 43 universités au Canada. Le FLJE a pour but d'aider les universités à attirer et à retenir au pays les meilleurs talents du monde entier en fournissant aux chercheurs l'infrastructure hautement spécialisée dont ils ont besoin pour être des chefs de file dans leur domaine.

Dans le cadre de ce financement, l'Université Simon-Fraser se voit attribuer 746 300 $ pour trois projets qui touchent des domaines comme le traitement des maladies et la dynamique des rivières. M. Ralph Pantophlet, par exemple, utilisera les fonds reçus pour poursuivre ses recherches sur l'interaction entre les anticorps et les virus dans le but de mettre au point des vaccins nouveaux et améliorés.

La ministre a aussi souligné les engagements prévus au budget de 2018 pour la FCI, soit 763 millions de dollars pour les cinq prochaines années et 462 millions de dollars par année à compter de 2023. La FCI dispose ainsi d'un financement stable, à long terme, ce qui était l'une des principales recommandations du groupe d'experts ayant effectué l'examen du soutien fédéral aux sciences.

Ces nouveaux fonds permettront à la FCI de continuer à soutenir les chercheurs en investissant dans les laboratoires et le matériel de recherche de pointe des universités, collèges et hôpitaux de recherche du Canada. L'objectif est de créer des lieux d'apprentissage pour la prochaine génération de chercheurs et de favoriser le regroupement des chercheurs et des entrepreneurs qui pourront ainsi devenir des catalyseurs d'innovation.

Citations

« La Fondation canadienne pour l'innovation veille, depuis 1997, à ce que les chercheurs canadiens disposent des outils nécessaires pour repousser les frontières du savoir dans toutes les disciplines. Le financement stable à long terme que nous soulignons aujourd'hui aidera le Canada à demeurer une destination internationale de choix pour la recherche et l'innovation. »

-- La ministre des Sciences et des Sports, l'honorable Kirsty Duncan

« La Fondation canadienne pour l'innovation pose la pierre angulaire sur laquelle se construira l'avenir en procurant aux chercheurs l'équipement qui assurera leur succès dès le début de leur carrière. Le Fonds John-R.-Evans crée les conditions nécessaires pour que les extraordinaires talents oeuvrant dans les universités et les hôpitaux canadiens excellent. Grâce à ce financement permanent et stable, la FCI continuera à soutenir leurs aspirations. »

-- La présidente-directrice générale de la Fondation canadienne pour l'innovation, Roseann O'Reilly Runte

« Au nom de l'Université Simon-Fraser, j'aimerais transmettre mes sincères félicitations aux trois chercheurs de notre établissement qui reçoivent du financement au titre du Fonds des leaders John-R.-Evans de la Fondation canadienne pour l'innovation. Ces fonds permettront à nos chercheurs de poursuivre leurs recherches de pointe et nous aideront aussi à attirer et à retenir des experts de premier plan dans leurs domaines. Nous sommes très reconnaissants de faire l'objet de cet investissement de la FCI grâce auquel l'Université pourra étendre sa renommée internationale et continuer d'élargir ses capacités de recherche d'excellence et d'innovation. »

-- La vice-rectrice, Recherche et Relations internationales, de l'Université Simon-Fraser, Joy Johnson

« Nous avons très hâte d'utiliser cette nouvelle plateforme technologique pour faire avancer nos travaux de recherche dans le domaine des vaccins, et plus particulièrement ceux qui ciblent le VIH-1, et pour continuer de renforcer nos capacités de recherche à l'Université Simon-Fraser dans le domaine des maladies infectieuses et de l'immunologie. »

-- Le professeur agrégé Ralph Pantophlet, Faculté des sciences de la santé de l'Université Simon-Fraser

Les faits en bref

Le Fonds des leaders John-R.-Evans soutient les chercheurs d'exception qui mènent des travaux de pointe dans les universités de tout le pays en les dotant des outils et du matériel dont ils ont besoin pour devenir des chefs de file dans leur domaine.

Le financement total de 39 125 771 $ inclut une somme de 30 096 747 $ pour les dépenses en capital destinées à l'infrastructure et une somme de 9 029 024 $, au titre du Fonds d'exploitation des infrastructures de la FCI, pour couvrir les coûts différentiels d'exploitation et de maintenance.

Dans le budget de 2018, le gouvernement a investi la somme record de près de 4 milliards de dollars sur cinq ans dans la recherche et la prochaine génération de scientifiques. Il s'agit de l'investissement ponctuel le plus important en recherche fondamentale de l'histoire du Canada .

. Le budget de 2018 prévoit aussi 763 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir la FCI, et un financement continu maximal de 462 millions de dollars par année, à compter de 2023. Ce financement permanent permettra à nos chercheurs et à nos étudiants d'avoir accès aux outils de pointe dont ils ont besoin pour faire des découvertes et innover.

Produits connexes

Les investissements du gouvernement du Canada permettent aux chercheurs canadiens de réaliser des découvertes de calibre mondial -- le 13 mars 2019

Liens connexes

