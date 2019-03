Investir dans les espaces culturels à Toronto





Le gouvernement du Canada soutient les Manifesto Community Projects, le Remix Project et l'Artscape Daniels Launchpad

TORONTO, le 15 mars 2019 /CNW/ - Notre gouvernement s'est engagé à appuyer la construction et la rénovation d'espaces culturels afin de favoriser l'accès aux arts et au patrimoine pour tous.

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, était au complexe Daniels Waterfront - City of the Arts aujourd'hui pour annoncer l'octroi de 900 000 dollars aux Manifesto Community Projects et de près de 320 000 dollars au Remix Project. Ces deux organismes s'installeront à la Daniels Waterfront - City of the Arts.

Le ministre Rodriguez a également annoncé un financement supplémentaire de 3 millions de dollars pour l'Artscape Daniels Launchpad, un carrefour artistique à fins multiples faisant office de centre d'entrepreneuriat, d'incubateur et d'espace de travail partagé pour les artistes et les travailleurs culturels qui oeuvrent dans une multitude de disciplines. Sa construction a été financée par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels à hauteur de 6,5 millions de dollars; on avait annoncé le versement 3,5 millions de dollars de cette somme en 2017.

Ces nouvelles contributions financières, qui s'élèvent à un montant total de 4,2 millions de dollars grâce au Fonds du Canada pour les espaces culturels, appuient la construction et la rénovation d'installations comme l'Artscape Daniels Launchpad. Elles ont aussi permis de financer la construction, la rénovation et l'achat d'équipement spécialisé pour le Remix Project et les Manifesto Community Projects.

Grâce à ces nouveaux espaces, un groupe diversifié d'artistes et de créateurs pourra accéder plus facilement à des milieux générateurs d'inspiration et de soutien où ils pourront créer, donner des spectacles et présenter leurs oeuvres.

Citations

« Les investissements dans les arts et la culture contribuent à édifier des collectivités dynamiques et unies. Ils permettent à l'économie locale de croître et de prospérer. Grâce à ce financement, les Manifesto Community Projects, le Remix Project et l'Artscape Daniels Launchpad insuffleront un regain d'énergie au secteur riverain de Toronto et au milieu dynamique et diversifié des jeunes créateurs de la ville. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Depuis 2007, Manifesto joue un rôle privilégié dans le développement des arts, de la culture et de la communauté, autant sur scène que hors scène. Il offre une vitrine aux artistes de la région, des expériences enrichissantes et du contenu que les jeunes peuvent partager, ainsi que des espaces inspirants où les jeunes créateurs peuvent se rencontrer. Nous sommes très reconnaissants du soutien du Fonds du Canada pour les espaces culturels. Cette somme nous permettra de continuer à servir la ville que nous aimons à partir d'une nouvelle résidence permanente, au sein de la dynamique communauté de Daniels Waterfront City of the Arts. »

- M. Ryan Paterson, cofondateur, Manifesto Community Projects

« The Remix Project est fier d'avoir eu une incidence considérable sur la vie et la carrière de nombreux jeunes depuis plus de 13 ans. Dans seulement quelques semaines, nous accueillons notre 15e cohorte d'artistes créatifs brillants, innovateurs et axés sur la carrière dans nos nouveaux locaux permanents. Remix est reconnaissant de la généreuse contribution du gouvernement du Canada, et nous nous sentons privilégiés de nous joindre à l'extraordinaire communauté artistique de Daniels Waterfront - City of the Arts. Cette occasion nous permettra d'étendre notre portée à l'échelle du pays et du monde en tant que centre de formation professionnelle de première qualité. Nous avons hâte d'appuyer la communauté et les jeunes Canadiens en offrant des programmes et espaces accessibles à travers la croissance à long terme et durabilité du Remix Project. »

- Mme Annalie Bonda, directrice générale, The Remix Project

« Patrimoine canadien a fourni un appui inestimable au développement d'Artscape Daniels Launchpad. Dès ses premiers mois d'activité, nous sommes heureux de constater que ce hub d'entrepreneuriat créatif, le premier en son genre, permet déjà à des centaines d'artistes et de concepteurs de développer leur métier et leurs compétences entrepreneuriales en leur donnant accès aux programmes, à l'espace, aux locaux et à une communauté d'appui, lesquels sont conçus pour aider les créateurs à bâtir des entreprises durables et s'épanouir comme jamais auparavant. »

- M. Tim Jones, PDG, Artscape

Les faits en bref

Les Manifesto Community Projects sont une plateforme dirigée par des jeunes dont le but est d'améliorer la situation des artistes et d'inspirer les jeunes par les arts et la culture. Elle organise un festival annuel et propose des programmes toute l'année, dont des activités communautaires, des ateliers, des sommets et des expositions éclair.

Le Remix Project offre des programmes de formation professionnelle en arts, musique et médias numériques. L'organisme oeuvre auprès des jeunes qui veulent travailler dans les industries créatives ou encore, poursuivre leurs études grâce à des programmes en arts alternatifs de haute qualité, au perfectionnement encadré pour artistes et à des formations professionnelles.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif, y compris les centres de création. Le Fonds appuie des projets de rénovation et de construction ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité liées aux espaces culturels.

Le budget de 2017 prévoit l'investissement de 300 millions de dollars sur 10 ans dans le Fonds du Canada pour les espaces culturels afin de soutenir le perfectionnement des talents canadiens ainsi que l'entrepreneuriat dans les milieux artistiques et culturels. Ces investissements un peu partout au Canada contribueront à créer des emplois, à stimuler l'activité économique, à renforcer les collectivités et à célébrer la richesse de la scène culturelle du Canada.

Fonds du Canada pour les espaces culturels

Manifesto Community Projects (en anglais seulement)

The Remix Project (en anglais seulement)

Artscape Daniels Launchpad (en anglais seulement)

