La communauté de la région de la Rivière-Seine choisie comme communauté francophone accueillante





LORETTE, MB, le 15 mars 2019 /CNW/ - La communauté de la région de la Rivière-Seine a été choisie en tant que communauté francophone accueillante dans le cadre du Plan d'action pour les langues officielles du Canada.

Grâce à l'Initiative des communautés francophones accueillantes, 14 communautés d'un bout à l'autre du Canada recevront un financement leur permettant de créer des programmes et du soutien pour offrir un bel accueil aux nouveaux arrivants d'expression française et les aider à s'intégrer dans les communautés francophones en situation minoritaire. Cette initiative de 12,6 million de dollars sur 3 ans a été annoncée dans le budget de 2018 pour favoriser l'intégration et la rétention des nouveaux arrivants d'expression française au Canada.

La nouvelle stratégie en matière d'immigration francophone, intitulée Atteindre nos objectifs : Stratégie en matière d'immigration francophone, constitue une approche collaborative avec les partenaires fédéraux, provinciaux, territoriaux et communautaires « par et pour les francophones ». La stratégie cherche à accroître la vitalité des communautés de langue officielle en situation minoritaire au moyen de l'immigration, plus précisément en augmentant la proportion de résidents permanents d'expression française à l'extérieur du Québec, en favorisant l'intégration et la rétention des nouveaux arrivants qui parlent français, et en renforçant les capacités des communautés francophones.

Citations

« Les communautés francophones ouvrent leurs coeurs pour accueillir les nouveaux arrivants d'expression française au Canada. La communauté de la région de la Rivière?Seine deviendra encore plus invitante pour les immigrants d'expression française, qui se sentiront les bienvenus et auront davantage d'occasions de s'intégrer à la société canadienne. Par le biais du lancement de la Stratégie en matière d'immigration francophone, nous nous engageons à accroître la proportion d'immigrants d'expression française en milieu minoritaire, comme à Lorette, Dufresne, Ste-Anne, La Broquerie, Richer et Ste-Geneviève. »

- L'honorable Ahmed Hussen, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Le choix de la région de la Rivière-Seine contribuera à créer une communauté francophone plus diversifiée et plus forte, répondant aux besoins de notre main?d'oeuvre et de notre communauté. Nous invitons davantage de francophones à faire de Lorette, Dufresne, Ste-Anne, La Broquerie, Richer ou Ste-Geneviève leur lieu de résidence pour la vie. »

- Dan Vandal, député, Saint-Boniface--Saint-Vital

« La communauté francophone, par l'entremise de ses partenaires en immigration francophone, est fière du rôle qu'elle continue de jouer en tant que "communauté francophone accueillante". La région de la Rivière-Seine est un partenaire de choix dans notre stratégie visant à accueillir de plus en plus de nouveaux arrivants francophones dans les régions rurales du Manitoba. Nous remercions le ministre Ahmed Hussen et Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada de leur appui à l'égard de cette importante initiative. »

- Daniel Boucher, directeur général, Société de la Francophonie manitobaine

« En tant que fier francophone originaire de Lorette, je suis extrêmement fier que Lorette fasse partie d'une des communautés pour accueillir plus d'immigrants francophones dans notre région. Lorette a été fondée par les Métis et la population a augmenté avec l'arrivée de francophones. Cela permettra non seulement de valoriser notre patrimoine mais aussi de favoriser la diversité. Je tiens à souligner la participation active de toutes les municipalités bilingues et les féliciter pour tous leurs efforts afin d'appuyer l'immigration francophone au Manitoba. »

- Justin Bohémier, maire de Taché et vice-président de l'Association des municipalités bilingues du Manitoba (AMBM)

« Nous avons travaillé d'arrache-pied pour faire de la région de la Rivière-Seine une communauté accueillante dans le cadre de la stratégie d'immigration. Nous célébrons aujourd'hui avec fierté le développement et la vitalité des municipalités bilingues et de la communauté francophone du Manitoba partout dans la région choisie de la Rivière-Seine. »

- Justin Johnson, directeur général de l'Association des municipalités bilingues du Manitoba (AMBM) et vice-président de la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA)

Faits en bref

Initiative des communautés francophones accueillantes

Il s'agit d'un projet pilote dirigé conjointement par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) et les communautés francophones, qui comprennent les 13 Réseaux en immigration francophone, la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA) et le Comité atlantique sur l'immigration francophone (CAIF).

Atteindre nos objectifs : Stratégie en matière d'immigration francophone

Bon nombre d'initiatives dans le cadre de la nouvelle stratégie sont déjà en cours, y compris celles qui ont été annoncées par le ministre en novembre 2018 à l'occasion de la Semaine nationale de l'immigration francophone.

En date de décembre 2018, 4,5 % des invitations au programme Entrée express s'adressaient à des candidats d'expression française, comparativement à 2,9 % en 2017.

