Le Fonds de solidarité FTQ dépassera les objectifs de sa planification stratégique : déjà 2,8 G$ investis





MONTRÉAL, le 15 mars 2019 /CNW Telbec/ - Devant les membres de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Gaétan Morin, le président et chef de la direction du Fonds de solidarité FTQ, a fait un premier bilan de la planification stratégique annoncée en avril 2016.

« Il y a trois ans, je me suis engagé à ce que le Fonds de solidarité FTQ investisse 3 milliards de dollars dans les entreprises du Québec d'ici 2020, a rappelé M. Morin. Depuis, nos équipes n'ont pas chômé avec des investissements de 2,8 milliards dans des entreprises de toutes les tailles, de tous les secteurs et de toutes les régions du Québec. Compte tenu de notre cadence d'investissement, je suis fier d'annoncer que nous dépasserons notre objectif! »

Parmi les réalisations, notons :

760 M$ dans les pôles d'excellence de l'économie québécoise que sont l'aérospatiale, l'agroalimentaire, les produits forestiers et les sciences de la vie (240 M$ prévus);

344 M$ pour appuyer les entreprises québécoises dans la réalisation de leurs projets d'innovation (120 M$ prévus);

329 M$ pour l'acquisition de blocs d'actions d'entreprises québécoises inscrites à la bourse (500 M$ prévus sur 5 ans).

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est un fonds d'investissement en capital de développement qui fait appel à l'épargne des Québécois. Avec un actif net de 14,8 milliards de dollars au 30 novembre 2018, le Fonds contribue à la création et au maintien de plus de 194 000 emplois. Le Fonds est partenaire de plus de 2 800 entreprises et compte plus de 667 000 actionnaires-épargnants.

