Les gouvernements du Canada et de l'Alberta signent une entente de 10 ans sur le logement





SHERWOOD PARK, AB, le 15 mars 2019 /CNW/ - Grâce à une entente signée aujourd'hui par les gouvernements fédéral et provincial, des familles, des communautés autochtones et des Canadiens vulnérables qui ont besoin d'un chez-soi abordable pourront compter sur un financement à long terme dans le logement communautaire en Alberta.

L'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social du Canada et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et l'honorable Lori Sigurdson, ministre des Aînés et du Logement, ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente bilatérale dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL). Cette entente, que les gouvernements du Canada et de l'Alberta financeront à parts égales, représente un engagement commun à accorder la priorité au logement abordable.

L'entente de 10 ans donnera lieu à un investissement de 678 millions de dollars pour protéger, renouveler et agrandir le parc de logements sociaux et communautaires, et soutenir les priorités de l'Alberta en ce qui a trait à la réparation, à la construction et à l'abordabilité des logements. Les gouvernements du Canada et de l'Alberta collaboreront également à la conception et à la mise en oeuvre de la nouvelle Allocation canadienne pour le logement dans la province. Cette allocation vise à fournir une aide directe à l'abordabilité aux familles et aux personnes ayant des besoins en matière de logement. La nouvelle entente marque le début d'un partenariat qui profitera d'un financement à long terme et prévisible à compter du 1er avril 2019.

Il s'agit d'une entente progressive dans le domaine du logement entre les gouvernements du Canada et de l'Alberta. Elle engage les deux gouvernements à respecter des normes nouvelles et plus élevées en matière de transparence, de sensibilisation du public et de qualité des logements, notamment pour l'amélioration de l'accessibilité et de l'efficacité énergétique. Cette entente reconnaît l'importance de donner la priorité aux personnes dont les besoins sont les plus grands, mais aussi celle d'inclure une approche du logement axée sur les droits de la personne et d'effectuer des analyses comparatives entre les sexes pour tous les investissements.

Citations :

« Nous voulons faire en sorte que chaque Canadien et Canadienne dispose d'un endroit sûr et abordable pour se sentir chez soi. Du financement prévisible et à long terme était attendu depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, avec le gouvernement de l'Alberta, nous avons fait un pas important vers l'atteinte de notre objectif de bâtir, dès à présent et pour l'avenir, des communautés fortes où les familles canadiennes pourront prospérer et s'épanouir. Notre gouvernement continuera de travailler en partenariat avec l'Alberta et les autres provinces et territoires afin d'accroître de 15 % l'offre de logements abordables neufs et de renouveler 20 % des logements communautaires existants à l'échelle du pays. » - Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles

« La première stratégie sur le logement abordable de l'Alberta a été lancée en 2017 dans le but de construire et de renouveler 4100 logements, et cet objectif est sur le point d'être atteint et dépassé. Grâce à cette nouvelle entente, l'Alberta peut poursuivre son approche audacieuse pour répondre aux besoins des Albertains en matière de logement. Nous voulons nous assurer que tous les Albertains et Albertaines ont un endroit sûr où ils peuvent se sentir chez eux, près de leur famille et de leur collectivité. Nous sommes impatients de poursuivre cet important travail avec nos partenaires fédéraux. » - Lori Sigurdson, ministre des Aînés et du Logement

Faits en bref :

L'investissement de 678 millions de dollars comprend 339 millions de dollars du gouvernement du Canada et 339 millions de dollars du gouvernement de l' Alberta .

et 339 millions de dollars du gouvernement de l' . Ces investissements s'ajoutent à plus de 638 millions de dollars d'investissements fédéraux existants dans le logement en Alberta l'Entente sur le logement social (ELS) sur 10 ans. En plus de la construction, les investissements combinés de l'entente bilatérale conclue dans le cadre de la SNL et de l'ELS auront pour objectif de préserver au moins 23 700 logements communautaires existants en Alberta .

l'Entente sur le logement social (ELS) sur 10 ans. En plus de la construction, les investissements combinés de l'entente bilatérale conclue dans le cadre de la SNL et de l'ELS auront pour objectif de préserver au moins 23 700 logements communautaires existants en . La SNL est un plan ambitieux de plus de 40 milliards de dollars sur 10 ans qui comblera ou réduira les besoins en logement de 530 000 familles de partout au Canada , créera 100 000 nouveaux logements, permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements et réduira de moitié l'itinérance chronique.

, créera 100 000 nouveaux logements, permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements et réduira de moitié l'itinérance chronique. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres intervenants, tels que les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones et les secteurs du logement social et privé. Cela comprend des consultations auprès des Canadiens provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en oeuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

Le gouvernement de l' Alberta élaborera et publiera des plans d'action triennaux, qui commenceront en 2019-2020. Ces plans établiront des cibles et décriront comment la province entend utiliser le financement fédéral et ses contributions équivalentes en vue d'atteindre les objectifs souhaités.

élaborera et publiera des plans d'action triennaux, qui commenceront en 2019-2020. Ces plans établiront des cibles et décriront comment la province entend utiliser le financement fédéral et ses contributions équivalentes en vue d'atteindre les objectifs souhaités. Depuis novembre 2015, le gouvernement fédéral a investi près de 510 millions de dollars dans le logement en Alberta .

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin, et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, consultez le www.schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin, et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, consultez le www.schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram et Facebook. Pour en savoir davantage sur la Stratégie nationale sur le logement du Canada , visitez le www.chezsoidabord.ca.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Communiqué envoyé le 15 mars 2019 à 12:00 et diffusé par :