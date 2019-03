Voyagez à Séoul avec le Discover Seoul Pass BTS Edition





SÉOUL, Corée du Sud, 15 mars 2019 /PRNewswire/ -- À titre d'ambassadeur honoraire de Séoul, le boys-band BTS mondialement connu apparaîtra sur le Discover Seoul Pass. Le pass est une initiative de la ville de Séoul et de l'Organisation du tourisme de Séoul. Les précommandes pour l'édition limitée sont prises à partir du 15 mars.

Le Discover Seoul Pass est devenu un incontournable pour les touristes car il offre des avantages exclusifs pour les attractions les plus prisées de Séoul. Couvrant un grand nombre de monuments et de lieux emblématiques, il vous permet de choisir vos attractions préférées et de planifier votre voyage unique.

Le Discover Seoul Pass BTS Edition comporte une carte postale illustrée par la photo de tous les membres du groupe de k-pop BTS et un plan touristique en anglais. Cette édition peut également être utilisée pour les attractions à entrée gratuite et à prix réduit proposées par le Discover Seoul Pass. Les cartes de transport T-Money n'entrent pas dans le forfait.

Le Discover Seoul Pass BTS Edition est une édition limitée. Vous pouvez acheter le pass en ligne et le retirer en Corée, ou l'acheter directement au Centre d'information touristique du quartier Myeong-dong.

Il est possible de l'acheter hors-ligne à compter du 20 mars à 10 h au Centre d'information touristique de Myeong-dong, situé derrière le siège de la KEB Hana Bank. Le pass est réservé aux étrangers. Il est nécessaire de présenter un passeport ou une carte d'enregistrement des étrangers au moment de l'achat.

L'achat hors-ligne est ouvert de 10 h à 18 h, du 20 mars au 10 avril. Le pass est disponible jusqu'à épuisement des stocks.

L'achat est limité à dix pass par personne. Les pass sont vendus selon le principe du « premier arrivé, premier servi » et seul le paiement en espèces est accepté. Tous les clients sont invités à signer les conditions générales portant sur la politique de revente, de remboursement et d'échange.

Vous trouverez une liste des points de vente internationaux sur le site web de Discover Seoul Pass (www.discoverseoulpass.com) et sur le site web de Visit Seoul (www.visitseoul.net).

Les pass achetés en ligne peuvent être récupérés aux points de retrait signalés, à compter du 20 mars à 10 h. Les points de retrait se trouvent aux terminaux T1 et T2 de l'aéroport d'Incheon, à l'aéroport de Gimpo et au Centre d'information touristique de Myeong-dong.

Le Discover Seoul Pass BTS Edition peut d'ores et déjà être achetée en ligne sur les sites :

Discover Seoul Pass : www.discoverseoulpass.com

Klook : https://www.klook.com

KKday : https://www.kkday.com

Konest : https://www.konest.com

Ctrip : http://www.ctrip.com

Seoul Travel Pass : https://seoultravelpass.com

Annexe 1. Discover Seoul Pass BTS Edition - Résumé

Nom : Discover Seoul Pass BTS Edition

Exploité par : Seoul Tourism Organization



Type : pass valable 24 heures



Prix : 39 900 wons sud-coréens (KRW)



Il inclut les éléments suivants :



Entrée gratuite à 35 grandes attractions de Séoul





Remises sur 29 attractions, dont des spectacles, des magasins hors taxes, pour ne citer que cela





Le compte à rebours de 24 heures commence après la visite de la première attraction à entrée gratuite





Une fois que le pass a été synchronisé avec l'application mobile, celle-ci affiche les attractions et le temps restant

*Les cartes T-Money ne sont pas prises en charge. Il est possible d 'obtenir le remboursement le jour même si le pass n'a pas été utilisé, ni ouvert.

Forfait :

Discover Seoul Pass BTS Edition



Carte postale illustrée d'une photo exclusive du boys-band BTS sur le Discover Seoul Pass



Inclut un plan touristique en anglais

Achat en ligne et retrait

L'achat hors-ligne et le retrait des pass achetés en ligne commencent le 20 mars à 10 h.

Site web du Discover Seoul Pass (www.discoverseoulpass.com)





Site web de Visit Seoul (www.visitseoul.net)

Points de retrait des pass achetés en ligne

Terminal 1 de l'aéroport international d'Incheon, comptoir international des taxis (près de la porte 5, ouvert 24h/24)



Terminal 2 de l'aéroport international d'Incheon, comptoir international des taxis (premier étage, près de la porte 3, de 7 h à 20 h)



Aéroport international de Gimpo, comptoir international des taxis (près de la porte 1, de 10 h à 23 h)

Achat hors-ligne

Centre d'information touristique de Myeong-dong

66, Eulji-ro, Jung-gu, Séoul (derrière le siège de la KEB Hana Bank)

Horaire : 10 h ? 18 h

