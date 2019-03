Services aux citoyens - Le dépôt d'une demande d'inspection de logement en salubrité maintenant simplifié





MONTRÉAL, le 15 mars 2019 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension lance un formulaire interactif afin de simplifier la procédure pour les citoyens et les citoyennes qui souhaitent déposer une demande d'inspection de logement.

Organisé en trois sections, le formulaire regroupe les informations essentielles à l'ouverture d'un dossier d'inspection relatif à l'application du Règlement sur la salubrité, l'entretien et la sécurité des logements (03-096). Le document compte également des illustrations représentant les cas de figure les plus courants en matière de salubrité des logements afin de faciliter l'identification des problématiques de chaque dossier.

Ce formulaire a été développé conjointement avec la Direction du développement du territoire et des organismes du milieu tels le Comité d'action de Parc-Extension, l'Association des locataires de Villeray et le Bureau Info Logement du Centre éducatif communautaire René-Goupil de Saint-Michel.

« En simplifiant le formulaire et en le rendant disponible sur le site Internet de l'arrondissement, nous souhaitons faciliter les démarches des citoyens et des citoyennes qui vivent des problèmes de salubrité dans leur logement. En rendant plus accessibles les services d'inspection de l'arrondissement, nous travaillons à améliorer les conditions de vie des locataires », s'est réjouie Giuliana Fumagalli, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, à l'origine de cette initiative.

Les citoyens et citoyennes peuvent dorénavant obtenir une version électronique du formulaire d'inspection de logement sur le site Internet de l'arrondissement à l'adresse ville.montreal.qc.ca/vsp/inspection. Il peut être complété électroniquement et acheminé par courriel à l'équipe de l'inspection (inspections-vspe@ville.montreal.qc.ca). Le formulaire peut également être rempli en personne au Bureau des permis et de l'inspection de l'arrondissement, situé au 405, avenue Ogilvy, bureau 111.

Une fois le formulaire reçu, le traitement de la demande sera amorcé et une inspection sera planifiée dans les jours suivants. Le délai d'une première inspection est établi en fonction de la gravité du problème.

Pour obtenir davantage de renseignements sur l'inspection des logements, les citoyens peuvent appeler la Division des permis et de l'inspection au 514 868-3509.

