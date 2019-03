Le gouvernement du Canada continue de renforcer le Conseil d'administration de la SCHL





OTTAWA, le 15 mars 2019 /CNW/ - L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) a annoncé aujourd'hui que M. André Hébert se joindra au Conseil d'administration de la SCHL, à compter du (date à confirmer), pour un mandat de quatre ans.

M. Hébert est vice-président principal, Technologie, chez Air Canada. Il cumule plus de 35 années d'expérience concrète dans les transformations d'envergure ainsi qu'une connaissance unique des aspects opérationnel et stratégique du domaine complexe qu'est la technologie de l'information. M. Hébert est diplômé de l'École des hautes études commerciales, à Montréal, et titulaire d'un baccalauréat en gestion et d'une maîtrise en administration des affaires. (Biographie complète : https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/about-cmhc/management-and-governance/board-of-directors-and-its-committees.)

Avec les collectivités de tout le pays, la SCHL a joué un rôle important dans la conception de la toute première Stratégie nationale sur le logement du Canada, une priorité du gouvernement du Canada qui profitera à des centaines de milliers de familles canadiennes. La SCHL joue un rôle essentiel dans la mise en oeuvre et l'exécution de la Stratégie nationale sur le logement du Canada, un plan de 40 milliards de dollars sur 10 ans, qui renforcera la classe moyenne, stimulera notre économie et veillera à ce qu'un plus grand nombre de Canadiens à l'échelle du pays aient un chez-soi.

M. Hébert se joint au Conseil d'administration de la SCHL au moment où l'organisation poursuit son importante transformation qui touche notamment la technologie de l'information. La SCHL tire parti de la technologie de pointe et met en place des capacités exemplaires afin de pouvoir se concentrer sur les activités qui profitent à ses clients.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays.

« Je suis heureux de souhaiter la bienvenue à M. Hébert au sein du Conseil d'administration de la SCHL. Ses connaissances et son expérience dans le domaine de la technologie de l'information en font un excellent ajout au Conseil. Il saura très certainement aider la SCHL à réaliser la Stratégie nationale sur le logement. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la SCHL

Pour en savoir davantage sur la Stratégie nationale sur le logement, veuillez consulter le site www.chezsoidabord.ca.

Cette nomination se fait dans le cadre de la nouvelle approche du gouvernement du Canada en matière de nomination par le gouverneur en conseil. Cette approche appuie les processus de sélection ouverts, transparents et fondés sur le mérite qui visent la parité entre les sexes et reflètent la diversité du Canada , afin d'aider les ministres à formuler des recommandations de nomination pour les postes au sein de leur portefeuille en leur fournissant des renseignements et des références.

