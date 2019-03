Projet stratégique mobilisateur du C2MI - Le premier ministre annonce 26,75 millions de dollars pour un projet qui pourrait générer plus de 700 emplois payants





BROMONT, QC, le 15 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, a annoncé, vendredi, que le nouveau gouvernement du Québec attribuait une aide financière de 26,75 millions de dollars au centre de collaboration MiQro innovation (C2MI) pour appuyer la réalisation de projets d'investissement et d'innovation évalués à 160,5 millions de dollars.

L'initiative du C2MI, sélectionnée au terme de l'appel de projets stratégiques mobilisateurs, lancé en mai 2018, vise la création d'un foyer d'innovation dans l'industrie des systèmes électroniques, lequel établira des liens solides entre les acteurs de ce domaine et ceux d'autres secteurs d'activité tels que le transport, la santé, l'énergie et les technologies numériques. Ces partenariats permettront de renforcer la capacité d'innovation et de commercialisation des entreprises les plus prometteuses, ce qui fera en sorte d'accélérer leur croissance pour en faire ainsi des chefs de file mondiaux.

Le premier ministre a souligné que la réalisation des projets novateurs issus de ces partenariats pourrait générer plus de 700 emplois payants au Québec au cours des cinq prochaines années. Il s'agit d'un projet qui s'inscrit en droite ligne avec sa vision économique, qui vise à créer plus de richesse pour que le Québec rattrape son écart avec le reste du Canada.

« Je suis particulièrement fier de voir que notre nouveau gouvernement appuie des projets qui vont créer des emplois payants rehaussant le salaire moyen du Québec. On compte chez nous de nombreuses entreprises qui ne manquent pas d'idées pour concevoir et développer des technologies et des systèmes électroniques novateurs. En mettant de l'avant ce projet stratégique mobilisateur, C2MI contribue à renforcer et à valoriser le savoir-faire québécois. C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que nous soutenons cet organisme dynamique dans la réalisation de cette initiative, qui aura des retombées considérables partout au Québec. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Cette initiative stratégique mobilisatrice est une occasion privilégiée pour l'industrie québécoise des systèmes électroniques de miser sur les forces d'autres secteurs industriels pour accroître l'innovation et générer des projets majeurs d'investissement. Il s'agit d'un bel exemple de collaboration, et le gouvernement du Québec est fier d'en appuyer la réussite. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional

« Grâce à son expertise et à son équipe chevronnée, le C2MI sera en mesure, j'en suis convaincue, de mener à bien ces projets de collaboration où les ressources et le savoir-faire seront rassemblés pour créer une synergie dans le milieu industriel de notre région et de partout ailleurs au Québec. Je salue donc les intervenants locaux qui ont entrepris cette initiative structurante et prometteuse. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation, ministre responsable de la Condition féminine et députée de Brome-Missisquoi

« Nous sommes ravis que le nouveau gouvernement du Québec reconnaisse les retombées de notre industrie dans toutes les sphères économiques. Les sommes consenties pour ce projet stratégique mobilisateur confirment que nos décideurs perçoivent clairement le rôle primordial de l'industrie des systèmes électroniques au sein de l'économie et qu'ils y accordent une importance clé dans notre capacité à nous démarquer en tant que société innovante sur l'échiquier mondial. »

Normand Bourbonnais, président-directeur général du C2MI

