Brent Murphy reçoit le Prix David Milliken de communications avec les médias 2019





TORONTO, le 15 mars 2019 /CNW/ - La Fondation des Communications + Relations publiques a nommé Brent Murphy récipiendaire 2019 du Prix David Milliken de communications avec les médias. Maintenant à sa cinquième édition, ce Prix est remis annuellement à un étudiant de quatrième année du programme de baccalauréat en relations publiques (BPR) du Collège Humber qui démontre une forte aptitude dans le domaine des relations médiatiques. Ce prix a été créé par le Groupe CNW (maintenant CISION) afin de rendre hommage aux 30 années de service du vice-président principal Milliken au sein de l'entreprise et à son engagement envers le lien important entre le journalisme et les relations publiques.



En choisissant Brent Murphy, le jury a reconnu sa pensée critique et sa compréhension des médias, qualités qu'il a démontrées durant son stage chez Weber Shandwick Canada. Tout au long de ce stage, Brent Murphy a prix pleinement avantage de la possibilité et s'en est servie pour mieux comprendre le rôle changeant des médias sociaux et traditionnels, afin de travailler efficacement auprès de clients comme Canadian Tire, Sport Chek, McDonald's et General Motors.



« Le Comité des bourses a été très impressionné par Brent et son évaluation réfléchie issue d'une observation pointue du paysage médiatique, dit Deborah Trouten, ARP, FSCRP LM, présidente de la Fondation des Communications + relations publiques. Il comprend clairement le lien important entre les relations publiques et les médias et le fait que plus nous seront intéressés à collaborer, plus il sera facile pour chacun de nous d'atteindre nos objectifs. »



Mme Trouten a remis à Brent Murphy le Prix accompagné d'une bourse de 1000 $ le 13 mars dernier, lors d'un événement tenu au Collège Humber, où le regretté David Milliken siégeait comme président du comité de développement du BPR.

À propos du Prix David Milliken de communications avec les médias :

Les fonds du Prix David Milliken de communications avec les médias sont gérés par la Fondation des Communications + relations publiques. La Fondation fait la promotion de l'avancement des communications et des relations publiques en tant que fonctions vitales de la société, se dévoue envers l'intérêt public et s'efforce de mieux faire comprendre et de sensibiliser le public au rôle des communications et des relations publiques dans la vie de tous les jours. La Fondation accepte les contributions d'individus et de corporations afin de financer la recherche et les initiatives éducatives dans l'ensemble du pays.

SOURCE la Fondation des communications et des relations publiques

Communiqué envoyé le 15 mars 2019 à 11:12 et diffusé par :