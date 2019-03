Projets d'investissement de 4,5 millions de dollars en Montérégie - Près de 810 000 $ accordés à Storcan pour renforcer sa productivité et sa présence sur le marché nord-américain





CHÂTEAUGUAY, QC, le 15 mars 2019 /CNW Telbec/ - Les gouvernements du Québec et du Canada ainsi qu'Investissement Québec attribuent des aides financières totalisant près de 810 000 $ à l'entreprise Storcan pour appuyer la réalisation de projets qui représentent des investissements évalués à 4,5 millions de dollars. Ces initiatives permettront à l'entreprise de poursuivre sa croissance et le développement de son équipe par la création d'une dizaine d'emplois en Montérégie.

Celles-ci visent l'acquisition d'équipements numériques et de systèmes de gestion organisationnelle grâce auxquels Storcan pourra accroître sa productivité et optimiser ses relations avec ses clients. Par ailleurs, l'entreprise souhaite mettre en oeuvre une stratégie de commercialisation afin de renforcer sa présence sur le marché nord?américain.

Le gouvernement du Québec accorde ainsi, par l'entremise du Programme Exportation (PEX), une contribution financière de 50 000 $ à Storcan afin de soutenir ses activités liées à l'exportation. Il lui attribue également, par le biais du programme PME en action, des aides financières totalisant 26 022 $. Celles-ci appuieront, d'une part, l'implantation d'un système numérique (CRM) optimisant la gestion des relations de l'entreprise avec ses clients et, d'autre part, contribueront à la réalisation d'une étude de faisabilité en vue de l'adoption par cette dernière d'un système de gestion de ses ressources (ERP). Par ailleurs, le gouvernement du Québec octroie, par l'intermédiaire de la mesure Concertation pour l'emploi, une somme de 21 912 $ à l'entreprise pour de l'accompagnement en gestion des ressources humaines. Une aide financière de 11 740 $, provenant de la Mesure de formation de la main?d'oeuvre, est aussi attribuée dans le cadre de ce projet.

De plus, Investissement Québec consent un prêt de 500 000 $ provenant de ses fonds propres afin de fournir à l'entreprise la marge de manoeuvre nécessaire à ses efforts de commercialisation aux États-Unis et en Ontario.

Le gouvernement du Canada lui attribue pour sa part une contribution financière remboursable de 200 000 $. Les fonds, qui ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI) de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), permettront d'améliorer la compétitivité de Storcan en haussant, notamment, sa productivité par l'acquisition et l'installation d'équipements numériques spécialisés.

La députée de Châteauguay, Mme MarieChantal Chassé, au nom du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon, et la députée de Châteauguay-Lacolle, Mme Brenda Shanahan, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, l'honorable Navdeep Bains, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Citations :

« Notre gouvernement a comme priorité de sensibiliser les entreprises québécoises au potentiel de croissance généré par les investissements, notamment ceux axés sur l'intégration de nouvelles technologies et le développement des exportations. En effet, c'est grâce à la réalisation de projets comme celui de Storcan que nous pouvons favoriser l'établissement d'une économie solide et ouverte sur le monde, en plus de créer davantage de richesse et d'emplois chez nous, en Montérégie, et partout ailleurs au Québec. »

MarieChantal Chassé, députée de Châteauguay

« Alors que la concurrence est de plus en plus forte à l'international dans des secteurs clés tels que le manufacturier, les entreprises doivent optimiser leurs activités de production et diversifier leurs marchés pour se distinguer. Les dirigeants et toute l'équipe de Storcan ont bien saisi cet enjeu, et nous sommes fiers de les aider à accroître leur productivité et leur compétitivité à l'échelle nord-américaine. Je suis convaincu que leurs initiatives porteront leurs fruits et permettront à l'entreprise manufacturière d'atteindre de plus hauts sommets. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Je me réjouis de l'appui accordé à Storcan, une entreprise bien établie dans la région qui réalise des projets nécessitant de l'expertise, de la précision et de l'efficacité et qui propose des solutions novatrices. Conformément à notre engagement, le gouvernement du Canada aide les entreprises d'ici en effectuant des investissements qui favorisent leur productivité et qui renforcent leur compétitivité dans les marchés d'exportation. »

Brenda Shanahan, députée de Châteauguay-Lacolle

« En investissant dans la stratégie de commercialisation de Storcan, le gouvernement du Canada demeure fidèle à ses engagements et aide les entreprises à prendre de l'expansion, à innover et à exporter leurs produits afin qu'elles puissent créer des emplois de qualité et assurer ainsi la prospérité de l'économie canadienne. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC

« Le contexte actuel de plein emploi présente des défis importants, mais offre aussi des occasions multiples, comme celle d'augmenter la productivité des entreprises du Québec grâce, notamment, à la robotisation, à l'automatisation et à l'intelligence artificielle. Notre gouvernement offre plusieurs programmes, mesures et services en vue de soutenir les entreprises dans la gestion de leurs ressources humaines, le développement des compétences de leur main-d'oeuvre et le recrutement. Je suis heureux de constater que des entreprises dynamiques comme Storcan puissent en bénéficier. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Investissement Québec est fière de soutenir Storcan dans cette importante étape de son développement. Nous sommes persuadés que l'entreprise pourra croître rapidement au cours des prochaines années grâce à son savoir-faire et à sa solide feuille de route en tant que concepteur et fabricant de convoyeurs. »

Pierre Gabriel Côté, président-directeur général d'Investissement Québec

Faits saillants :

Fondée en 1976, Storcan est une entreprise québécoise spécialisée dans la distribution et l'intégration de solutions de développement de chaînes de production ainsi que dans la fabrication de convoyeurs destinés aux secteurs de l'alimentation, de l'embouteillage et de l'emballage. L'entreprise a pour mission d'optimiser la performance et la rentabilité opérationnelles de ses clients, et ce, en leur offrant l'expertise et les services requis afin de soutenir la réalisation de projets spécialisés liés aux systèmes d'emballage et de convoyeurs.

est une entreprise québécoise spécialisée dans la distribution et l'intégration de solutions de développement de chaînes de production ainsi que dans la fabrication de convoyeurs destinés aux secteurs de l'alimentation, de l'embouteillage et de l'emballage. L'entreprise a pour mission d'optimiser la performance et la rentabilité opérationnelles de ses clients, et ce, en leur offrant l'expertise et les services requis afin de soutenir la réalisation de projets spécialisés liés aux systèmes d'emballage et de convoyeurs. Le PEX a notamment pour objectifs de sensibiliser les entreprises québécoises au potentiel de croissance que représentent les exportations et, par la suite, de les soutenir dans la conquête et la diversification de marchés extérieurs.

a notamment pour objectifs de sensibiliser les entreprises québécoises au potentiel de croissance que représentent les exportations et, par la suite, de les soutenir dans la conquête et la diversification de marchés extérieurs. Le programme PME en action appuie la réalisation d'études préalables à la concrétisation de projets d'investissement au Québec, par des entreprises du Québec ou d'ailleurs, dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable. Il vise également à accroître le niveau de productivité des entreprises québécoises afin de rehausser leur compétitivité et d'accélérer leur croissance.

appuie la réalisation d'études préalables à la concrétisation de projets d'investissement au Québec, par des entreprises du Québec ou d'ailleurs, dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable. Il vise également à accroître le niveau de productivité des entreprises québécoises afin de rehausser leur compétitivité et d'accélérer leur croissance. La mesure Concertation pour l'emploi offre du soutien pour développer et mettre en application des stratégies permettant de résoudre des problématiques liées à la main-d'oeuvre.

offre du soutien pour développer et mettre en application des stratégies permettant de résoudre des problématiques liées à la main-d'oeuvre. La Mesure de formation de la main-d'oeuvre à l'intention des entreprises vise à soutenir le développement des compétences des personnes qui risquent de perdre leur emploi et permet de maintenir les expertises en place au sein des entreprises.

à l'intention des entreprises vise à soutenir le développement des compétences des personnes qui risquent de perdre leur emploi et permet de maintenir les expertises en place au sein des entreprises. Le programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI) s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

(CERI) s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions. DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains .

. Depuis maintenant 50 ans, le gouvernement du Canada participe activement au développement économique régional au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici.

Liens connexes :

Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2018-2019 ou visitez le site www.dec-ced.gc.ca .

ou visitez le site . Pour recevoir en temps réel les communiqués de presse du ministère de l'Économie et de l'Innovation, inscrivez-vous au fil RSS approprié au www.economie.gouv.qc.ca/rss.

Ministère de l'Économie et de l'Innovation sur les réseaux sociaux :

Twitter : twitter.com/economie_quebec

Facebook : www.facebook.com/EconomieQc

LinkedIn : www.linkedin.com/company/économie-québec

YouTube : www.youtube.com/user/MDEIEQuebec

DEC sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation

Communiqué envoyé le 15 mars 2019 à 11:02 et diffusé par :