/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le secrétaire parlementaire Gary Anandasangaree sera de passage en Colombie-Britannique/

VANCOUVER, le 14 mars 2019 /CNW/ - M. Gary Anandasangaree, secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme (Multiculturalisme), sera de passage dans plusieurs villes de la Colombie-Britannique du 14 au 16 mars pour rencontrer des représentants des communautés autochtones et multiculturelles de la région. M. Anandasangaree représentera l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

Activités du jeudi 14 mars 2019

Activité no 1 - visite à la Fraser Valley Human Dignity Coalition

HEURE :

11 h 30

LIEU :

Fraser Valley Human Dignity Coalition

2420, avenue Montrose

Abbotsford (Colombie-Britannique)

Activité no 2 - visite à la Fraser Region Aboriginal Friendship Centre Association

HEURE :

14 h

LIEU :

Fraser Region Aboriginal Friendship Centre Association

3639, Avenue 108

Surrey (Colombie-Britannique)



Activité no 3 - visite à la Première nation Tzeachten

HEURE :

16 h

LIEU :

Tzeachten Council Chambers

#29-6014, chemin Vedder



Activité no 4 - visite aux Fraser Valley Cultural Diversity Awards

HEURE :

18 h

LIEU :

Fraser Valley Cultural Diversity Awards

36035, chemin Parallel Nord

Abbotsford (Colombie-Britannique)

Activités du samedi 16 mars 2019

Activité no 1 - visite à la Première nation Semiahmoo

HEURE :

10 h

LIEU :

16049, chemin Beach

Surrey (Colombie-Britannique)



Activité no 2 - festival et marché Norouz, présentés par la Tri-City et l'Iranian Cultural Society

HEURE :

11 h 45

LIEU :

Summit Middle School

1450, boulevard Parkway

Coquitlam (Colombie-Britannique)

