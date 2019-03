Plan directeur du sport et du plein air urbains - Montréal adopte le Programme des installations sportives extérieures 2019-2029





MONTRÉAL, le 15 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le comité exécutif de la Ville de Montréal a adopté cette semaine, le Programme des installations sportives extérieures 2019-2029 (PISE). Doté d'un budget de 29,5 M$ sur trois ans, ce programme vise à entretenir, améliorer, adapter et transformer le réseau d'installations sportives extérieures de la Ville de Montréal.

« Nous sommes fiers d'aller de l'avant sur cet engagement fort de notre Administration, pour accélérer la réfection et l'amélioration de l'offre en installations sportives pour une diversité de sports à Montréal. Avec cet appel de projets, nous donnons la latitude nécessaire aux arrondissements pour répondre aux besoins identifiés, que ce soit en réfection d'installations existantes en aménagement de nouveaux plateaux sportifs, incluant pour la pratique libre et les sports émergents », soutient Hadrien Parizeau, membre associé à la jeunesse, aux sports et aux loisirs au comité exécutif.

Le PISE permettra aux arrondissements de bénéficier d'une contribution financière de la Ville pour mener à bien et selon une perspective globale d'intervention dans les parcs du réseau. La répartition de l'enveloppe budgétaire entre les arrondissements et la priorisation des projets se feront en considérant les vulnérabilités au plan social, environnemental et économique, l'équité géographique, la pertinence globale et le caractère supra-local des projets, ainsi que l'arrimage avec les programmes municipaux.

Rappelons qu'en mars 2018, le comité exécutif de la Ville de Montréal adoptait son Plan directeur du sport et du plein air urbains, qui vise à nantir les multiples acteurs d'une connaissance sur l'état actuel du réseau montréalais et d'en extraire les enjeux afin de prendre des mesures concrètes pour y répondre. La mise en oeuvre du PISE est l'une des mesures permettant de répondre aux besoins de mise à niveau du réseau sportif.

