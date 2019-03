Nettoyage des berges - Engagez-vous dans la Mission 100 tonnes 2019!





MONTRÉAL, le 15 mars 2019 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal a octroyé une contribution financière de 16 000$ à l'initiative citoyenne Mission 100 tonnes pour soutenir les événements de nettoyage des berges auxquelles ont participé plus de 5 000 bénévoles en 2018. L'initiative s'inscrit dans l'esprit de la Ville de Montréal en matière de propreté et de sensibilisation aux impacts négatifs des déchets microplastiques dans les cours d'eau. La Ville soutiendra le recrutement des arrondissements, fera la promotion des événements et assumera les coûts liés à la gestion des matières résiduelles collectées.

Cette année, la Ville de Montréal offrira un soutien financier afin d'atteindre l'objectif ambitieux de retirer cent tonnes de déchets des cours d'eau de la planète, en commençant par le Saint-Laurent et ses affluents. L'organisation espère à cette fin rallier les onze arrondissements riverains du fleuve Saint-Laurent et de la rivière des Prairies.

« La propreté des berges et la gestion responsable des matières résiduelles sont des priorités pour la Ville de Montréal. Lancée en 2018, Mission 100 tonnes a réussi à récupérer plus de cinq tonnes de déchets des berges de sept arrondissements. Cette année, je suis très heureux d'annoncer le soutien financier de la Ville à la Mission 100 tonnes pour rallier les onze arrondissements riverains du fleuve Saint-Laurent et de la rivière des Prairies et contribuer à atteindre l'objectif ambitieux de retirer cent tonnes de déchets des cours d'eau de la planète. Nous invitons les citoyens à se réapproprier leurs berges en s'impliquant dans les événements de la Mission 100 tonnes 2019, car c'est en soutenant des gestes simples, responsables et exemplaires, posés par des citoyens mobilisés, que nous travaillons ensemble en faveur d'une ville plus durable », a souligné Jean-François Parenteau, responsable de l'environnement, de la transition écologique et de la résilience au comité exécutif de la Ville de Montréal.

« C'est une grande fierté pour nous que la Ville de Montréal soutienne notre initiative, ceci nous permettra de mobiliser des milliers de Montréalais et Montréalaise en 2019. Nous souhaitons que cette implication de la plus grande ville du Québec dans la Mission 100 tonnes incite toutes les autres municipalités à se joindre à notre mouvement pour nettoyer les cours d'eau de l'ensemble de la province », affirment Jimmy Vigneux et Lyne Morissette chef de mission et chef scientifique de la Mission 100 tonnes.

L'objectif : retirer 100 tonnes de déchets des cours d'eau de la planète

La mission 100 tonnes vise à retirer 100 tonnes de déchets des cours d'eau de la planète, en commençant par le fleuve Saint-Laurent, afin de réduire le niveau de débris, de micro-plastique et de substances toxiques présents dans les océans. Cette mission est une collaboration avec le Mouvement des Artisans du changement.

Les dates et lieux des événements de nettoyage seront annoncés ultérieurement à travers diverses campagnes de promotion. Ces événements s'ajoutent aux corvées de nettoyage des lieux publics montréalais auxquelles plus de 25 000 citoyens participent bénévolement chaque année.

