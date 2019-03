Boralex annonce la nomination de Patrick Decostre à titre de vice-président et chef de l'exploitation et celle de Nicolas Wolff à titre de vice-président et directeur général, Boralex Europe





MONTRÉAL, 15 mars 2019 /PRNewswire/ -- Boralex inc. («?Boralex?» ou la «?Société?») (TSX: BLX) est heureuse d'annoncer la nomination de Patrick Decostre au titre de vice-président et chef de l'exploitation. Il exercera ses fonctions à Montréal à compter de juillet 2019.

« Notre croissance actuelle et future amène de nouveaux défis. Il fallait donc modifier notre structure organisationnelle en conséquence et il a été décidé de créer un nouveau poste dans l'équipe de direction, soit celui de vice-président et chef de l'exploitation?», a affirmé M. Patrick Lemaire, président et chef de la direction de Boralex. «?Ses qualités de leader, sa vision stratégique et son expérience acquise au cours de ses 17 années au sein de Boralex, font de Patrick la personne tout indiquée pour occuper ce poste. Ses nombreux talents et sa future contribution à l'ensemble de Boralex, permettront d'assurer une continuité à la croissance de la Société.?».

«?Je suis ravi de relever ce nouveau défi et, ainsi d'aider l'équipe à se développer notamment par un partage des meilleures pratiques à travers l'entreprise?», a mentionné M. Decostre.

M. Nicolas Wolff lui succède au poste de vice-président et directeur général, Boralex Europe. Il entrera en poste le 29 avril 2019 à Lyon afin d'assurer une transition harmonieuse des dossiers et de poursuivre la collaboration outre-Atlantique. « C'est une formidable opportunité et je suis enchanté de rejoindre Boralex, une société en croissance, agile et innovante, au service de la transition énergétique », a déclaré M. Wolff.

«?Grâce à son leadership mobilisateur et sa solide expérience en tant que dirigeant, M. Wolff apportera à Boralex sa connaissance approfondie du milieu et des enjeux des énergies renouvelables en Europe?», a soutenu M. Decostre. «?Je suis heureux de pouvoir compter sur l'engagement d'un gestionnaire chevronné avec une vision stratégique qui permettra de soutenir la croissance de Boralex dans nos activités européennes et, ainsi, de relever les nouveaux défis d'un secteur énergétique en pleine mutation?», a renchéri M. Lemaire.

Parcours professionnel de Nicolas Wolff

Embauché chez Vestas en 2007, Nicolas Wolff occupait depuis 2016 le poste de vice-président et directeur général, Vestas Western Mediterranean, en charge de la France, de l'Espagne, du Portugal, du Maghreb et des pays d'Afrique de l'Ouest.

Il a occupé le poste de directeur commercial Europe, responsable des solutions biométriques, au sein d'Idemia (groupe Advent International), et a également assumé pendant quatre ans la fonction de directeur général de Sagem Australia (Sydney), filiale du groupe SAGEM sur la zone pacifique. Il a également travaillé à l'international pour le groupe Arjowiggins et le groupe Thalès à Caracas.

Entre 2009 et 2013, il a également assuré la présidence de France Énergie Eolienne (FEE). Il est aujourd'hui président de la Commission Industrie et administrateur de FEE.

Nicolas Wolff est diplômé de l'Institut Supérieur du Commerce de Paris et de l'IMD Executive program de Lausanne.

Parcours professionnel de Patrick Decostre

Embauché par Boralex en 2001 pour développer la Société en France, Patrick Decostre est vice-président et directeur général, Boralex Europe depuis plus de trois ans. Dans ses fonctions, il a dirigé l'ensemble des activités européennes de Boralex autant le développement de projets que les opérations. C'est grâce à son approche de gestion inspirante, son travail et sa détermination qu'aujourd'hui, près de 45% de la puissance installée de Boralex se trouve sur le territoire français, et ce, sans compter un portefeuille de projets à différents stades de développement qui frôle le 1GW.

Auparavant, il a travaillé chez EDF à titre d'ingénieur ainsi qu'en tant que chargé d'affaires grands projets.

Patrick Decostre est ingénieur civil physicien diplômé de l'École Polytechnique de Bruxelles et est diplômé en administration des affaires de la Solvay Business School à Bruxelles.

À propos de Boralex

Boralex développe, construit et exploite des sites de production d'énergie renouvelable au Canada, en France, au Royaume-Uni, et aux États-Unis. Un des leaders du marché canadien et premier acteur indépendant de l'éolien terrestre en France, la Société se distingue par sa solide expérience d'optimisation de sa base d'actifs dans quatre types de production d'énergie - éolienne, hydroélectrique, thermique et solaire. Boralex s'assure d'une croissance soutenue grâce à son expertise et sa diversification acquises depuis plus de vingt-cinq ans. Les actions et les débentures convertibles de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous les symboles BLX, et BLX.DB.A respectivement. Pour de plus amples renseignements, visitez www.boralex.com ou www.sedar.com. Suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Twitter.

