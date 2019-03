Le Gouvernement du Québec accorde plus de 4,5 M$ pour le bien-être des aînés de Rivière-Rouge





RIVIÈRE-ROUGE, QC, le 15 mars 2019 /CNW Telbec/ - Les travaux de construction des Appartements du quartier Rivière-Rouge, qui accueilleront 38 personnes âgées en légère perte d'autonomie, pourront officiellement commencer. Ce projet nécessite des investissements totaux de plus de 11,5 M$, dont plus de 4,5 M$ proviennent du gouvernement du Québec.

La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, a confirmé aujourd'hui que la Société d'habitation du Québec (SHQ) accordait une subvention de plus de 3,8 M$ par le biais du programme AccèsLogis Québec pour la réalisation de ces logements abordables. La SHQ garantit aussi le prêt hypothécaire contracté par l'organisme.

Citations :

« Je félicite l'organisme Appartements du quartier Rivière-Rouge d'avoir entrepris cet important projet d'habitation, qui permettra à des personnes âgées en légère perte d'autonomie de continuer à demeurer dans leur communauté tout en bénéficiant d'un logement sécuritaire et abordable. Le gouvernement du Québec est fier de contribuer à la concrétisation de ce projet. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« À l'aube de la construction de ce projet d'habitation pour aînés, je ressens une très grande fierté d'accueillir dans ma circonscription les futurs locataires des Appartements du quartier Rivière-Rouge. J'en profite pour saluer tous les partenaires régionaux qui ont contribué à l'aboutissement de ce projet bénéfique pour l'ensemble de la municipalité de Rivière-Rouge. »

Chantale Jeannotte, députée de Labelle

Faits saillants :

En plus des 3,8 M$ accordés par le programme AccèsLogis Québec, ce projet d'habitation bénéficie d'une subvention de 678 233 $ par l'entremise du programme Rénovation Québec de la SHQ, montant financé à parts égales entre la Municipalité de Rivière-Rouge et la SHQ.

Les locataires de 19 des 38 logements des Appartements du quartier Rivière-Rouge bénéficieront du programme Supplément au loyer de la SHQ, ce qui leur permettra de débourser seulement 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle représente près de 327 000 $ répartis sur cinq ans et assumés à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Municipalité de Rivière-Rouge.

Enfin, Transition énergétique Québec a investi 44 030 $ pour que le bâtiment réponde aux normes de certification Novoclimat.

Négociations avec le gouvernement fédéral

Le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada poursuivent leurs négociations pour en arriver à une entente asymétrique concernant le logement, hors du cadre de la Stratégie nationale sur le logement, afin que le Québec obtienne sa juste part de l'ensemble des fonds fédéraux annoncés en matière d'habitation.

« Le domaine de l'habitation relève de la pleine compétence du Québec et notre gouvernement ne souscrit pas à la Stratégie nationale sur le logement du gouvernement fédéral, qui a pour effet, notamment, de dédoubler les programmes de la Société d'habitation du Québec et de semer la confusion chez les citoyens », a mentionné la ministre Laforest.

« C'est le Québec qui connaît le mieux les besoins de sa population. Il possède une grande expertise en habitation, et fait d'ailleurs bonne figure en matière de logement social et abordable. Afin de mieux servir les gens, il importe que le Québec dispose des fonds fédéraux en fonction de ses besoins et selon ses priorités. Le ministre fédéral de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jean-Yves Duclos, a d'ailleurs confirmé que le Québec aurait sa propre entente asymétrique », a conclu la ministre Laforest.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l'Habitation

Communiqué envoyé le 15 mars 2019