Les résidents des régions rurales de l'Î.-P.-É. bénéficieront d'une couverture Internet à large bande et à haute vitesse élargie

TRACADIE CROSS, PEI, le 15 mars 2019 /CNW/ - La disponibilité des infrastructures Internet haute vitesse dans les collectivités rurales est indispensable pour le développement économique et l'accès aux ressources et aux services publics essentiels. Les gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard investissent dans les infrastructures à large bande qui permettront aux Prince-Édouardiens de communiquer plus facilement avec les gens de la province et du monde entier, ce qui favorisera une croissance économique soutenue pendant de nombreuses années.

L'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural, et l'honorable H. Wade MacLauchlan, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard, ont annoncé aujourd'hui l'élargissement et l'amélioration des services Internet dans toute la province.

Ce projet permettra d'offrir des services Internet à large bande haute vitesse à près de 30 000 résidents de l'Î.-P.-É. grâce à une combinaison de fibres optiques et de technologies sans fil fixes. Il améliorera considérablement la qualité des services grâce à une expérience stable et plus rapide en matière de large bande. Une fois terminé, ce projet créera un nouveau potentiel d'innovation et de développement économique en aidant les propriétaires d'entreprises à établir des liens avec de nouveaux marchés, en permettant un meilleur accès aux services et en donnant aux étudiants la possibilité d'élargir leurs études.

Le gouvernement du Canada alloue plus de 33,1 millions de dollars au projet dans le cadre du volet des infrastructures rurales et nordiques du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. La province de l'Île-du-Prince-Édouard y consacrera plus de 3,5 millions de dollars, tandis que Bell Canada et Xplornet fourniront ensemble le reste du financement, soit plus de 37 millions de dollars. Les fonds seront seulement versés à Bell Canada et à Xplornet une fois que les jalons liés aux travaux et au rendement qui ont été fixés auront été atteints, ce que la province suivra de près.

« L'Internet à large bande est essentiel à la prospérité des collectivités rurales du Canada. Ce projet permettra aux Prince-Édouardiens d'avoir de meilleurs liens avec leurs amis, leur famille et leurs entreprises, ainsi qu'un meilleur accès aux services et aux outils en ligne. En offrant de meilleures connexions à large bande, nous augmentons le potentiel de croissance et de diversification économiques dans les petites collectivités et les collectivités rurales, et nous améliorons la qualité de vie. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural

« Investir dans les services à large bande de l'Î.-P.-É. aidera à améliorer la qualité de vie de tous les habitants de l'Île et permettra d'offrir de meilleures perspectives économiques aux résidents et aux entreprises. En collaboration avec nos partenaires, nous offrons à nos collectivités la meilleure connexion Internet au Canada. »

L'honorable Lawrence A. MacAulay, ministre des Anciens Combattants et député de Cardigan

« Il s'agit d'une nouvelle historique pour les habitants des régions rurales de l'Île qui, depuis de nombreuses années, cherchent à avoir accès à un Internet rapide et fiable. Ce projet permettra aux entreprises rurales d'être plus compétitives sur la scène nationale et internationale, et d'améliorer la qualité de vie des résidents, des familles et surtout des étudiants. Une fois terminé, ce projet fera de l'Île-du-Prince-Édouard le chef de file national en matière de services Internet à l'échelle provinciale et permettra à notre province d'atteindre le point de référence du CRTC en matière de vitesse d'ici 2021. »

L'honorable H. Wade MacLauchlan, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard

« À Xplornet, nous sommes fiers de servir les Canadiens qui habitent en milieu rural. La technologie 5G ne concerne pas seulement le Canada urbain - nous croyons fermement que le 5G permet des services à large bande de qualité partout où des Canadiens choisissent de vivre. Nous nous réjouissons à l'idée d'offrir la technologie hybride sans fil 5G aux résidents de l'île et remercions les deux gouvernements de continuer à soutenir l'installation de services à large bande en milieu rural. »

Allison Lenehan, présidente-directrice générale de Xplornet

« À titre de plus gros investisseur à l'Île-du-Prince-Édouard et dans tout le Canada atlantique en matière d'infrastructures de communications, Bell est fier d'offrir aux résidents de l'île un accès élargi au réseau à large bande le plus avancé au Canada, et à toutes les possibilités de développement économique, communautaire et social qui accompagne l'accès à Internet haute vitesse. »

Glen LeBlanc, vice-président, Atlantique, Bell Canada

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. De cette somme, 25,3 milliards de dollars sont consacrés aux infrastructures sociales dans les collectivités canadiennes.

Ces investissements complètent la Stratégie de croissance pour l'Atlantique, un plan d'action fédéral-provincial sur deux ans visant à stimuler la croissance économique dans la région dans cinq secteurs prioritaires :

main-d'oeuvre qualifiée/immigration;



innovation;



croissance propre et changements climatiques;



commerce et investissement;



infrastructures.

