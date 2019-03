Queensgate Investments fait l'acquisition de quatre hôtels Grange pour 1 milliard de livres sterling





LONDRES, 15 mars 2019 /PRNewswire/ -- Queensgate Investments a achevé l'acquisition des hôtels Grange St Paul's EC4, Grange Tower Bridge E1, Grange City EC3 et Grange Holborn WC1 pour environ 1 milliard de livres sterling.

Le portefeuille comprend 1 345 chambres dans le centre de Londres, représentant environ 86 400 m² de propriétés immobilières. Les quatre hôtels haut de gamme sont dotés d'espaces de réunion et de conférence significatifs, en plus d'abriter des installations de spa et de loisirs de qualité comprenant des piscines.

Le portefeuille a été vendu par Grange Hotels, l'un des plus grands groupes hôteliers privés de Londres, qui suite à cette transaction, détiendra et exploitera 13 hôtels, principalement dans le centre de Londres.

Queensgate a conclu un accord avec Fattal Hotel Group, une société hôtelière d'une valeur de 2 milliards d'euros comptant 200 hôtels dans 18 pays, pour gérer ses nouveaux actifs. Fattal Group mettra en oeuvre la restauration progressive de tous ces actifs et poursuivra une stratégie de repositionnement visant à stimuler un plus haut niveau de performance et de croissance, augmentant son portefeuille londonien à un total de 7 hôtels et 2 000 chambres.

Queensgate a obtenu une facilité de crédit entièrement souscrite auprès de Société Générale, The Carlyle Group et Cheyne Capital Management pour la transaction.

Jason Kow, directeur général de Queensgate Investments, a déclaré : « Queensgate est fière d'avoir complété cette acquisition décisive qui représente environ 93 000 m² d'hôtels de grande qualité dans le centre de Londres et génère des rendements sur capitaux supérieurs pour nos investisseurs. »

David Fattal, directeur général de Fattal Hotel Group, a commenté : « Fattal Hotel Group est très heureux d'être actif dans le centre de Londres, avec l'exploitation de ces quatre hôtels significatifs et très réputés. Les quatre hôtels feront l'objet d'un vaste plan de rénovation et porteront nos marques Leonardo Royal et NYX. Nous remercions Queensgate pour sa confiance et son partenariat. »

Un porte-parole de Grange Hotels a ajouté : « Nous sommes ravis de l'issue de la transaction. Nous avons acquis, développé et construit ce portefeuille sur une période de 20 ans. Les quatre hôtels donnent à leur acquéreur une envergure immédiate dans d'excellents emplacements, sur l'un des marchés les plus prisés et les plus dynamiques au monde. »

Brown Rudnick et EY ont agi en tant que conseillers pour Queensgate.

HFF Securities a agi en tant que conseiller financier exclusif pour Grange.

QUEENSGATE

Queensgate Investments LLP (« Queensgate ») conseille et gère des actifs d'environ 3 milliards de livres sterling par l'intermédiaire de la série de fonds Queensgate Investments Funds.

Queensgate est un partenariat entre Kow Family, Alvarium Investments (anciennement LJ Partnership), Peterson Group et Dilmun.

Queensgate se différencie par son approche flexible, agile et non-institutionnelle en matière de production de rendements ajustés aux risques supérieurs.

GRANGE HOTELS

Grange Hotels, l'un des plus grand groupes hôteliers privés de Londres, a été fondé en 1980. La société se spécialise dans la détention, l'exploitation et le développement d'hôtels.

Grâce à des transactions et acquisitions ciblées réussies, la société a fait grandir son portefeuille d'hôtels à 17 établissements haut de gamme stratégiquement situés, principalement dans le centre de Londres. En outre, Grange compte plusieurs sites de développement dans des emplacements de choix à Londres.

