Heidrick & Struggles promeut plusieurs associés et directeurs à l'échelle mondiale

CHICAGO, 15 mars 2019 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles (Nasdaq : HSII), fournisseur de premier plan de services de recherche de cadres, d'évaluation et de développement du leadership, d'efficacité des organisations et des équipes, et de façonnement de la culture d'entreprise à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui que dans le cadre de son processus annuel de promotions, la société avait promu 14 associés et 25 directeurs au sein de ses activités de recherche et de conseil à l'échelle mondiale ; ces promotions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019.

« Nos consultants travaillent aux côtés de nos clients pour bâtir les meilleures équipes de direction à travers le monde », a déclaré Krishnan Rajagopalan, PDG de Heidrick & Struggles. « Ces nouveaux partenaires et directeurs ont clairement prouvé leur engagement consistant à nouer des relations approfondies et à long terme avec nos clients, en agissant en tant que conseillers de direction fiables pour ces clients, et ils incarnent les valeurs clés de Heidrick & Struggles dans tout ce qu'ils entreprennent. »

Les consultants promus sont basés dans 18 villes réparties dans 10 pays et quatre continents.

Individus promus en tant qu'associés en 2019 :

Jane Bargmann , associée, activité industrielle ( Boston )

Chad Carr, associé, conseil Heidrick (Costa Mesa)

Chantal Clavier, associée, activité services financiers (Londres)

J.J. Cutler, associé, activité éducation et entreprises sociales à but non lucratif (Philadelphie)

Nicholas DeMagistris, associé, activité technologies et services mondiaux (Boston)

, associé, activité technologies et services mondiaux ( ) Sibongile Kuhlane, associée, activité industrielle (Johannesbourg)

Shaloo Kulkarni , associée, conseil Heidrick (Londres)

Elizabeth Langel, associée, activité services financiers (New York)

Mary MacDonald, associée, activité services financiers (Chicago)

David Richardson, associé, activité services financiers (New York)

Brad Warga, associé, activité technologies et services mondiaux (San Francisco)

Ben Weber, associé, activité marchés de consommation (New York)

Laura-Ann Yuille, associée, activité santé et sciences de la vie (Dubaï)

Jackie Gallagher Zavitz, associée, activité éducation et entreprises sociales à but non lucratif (Philadelphie)

Individus promus en tant que directeurs en 2019 :

Ali Alhadithi, directeur, activité services financiers (Dubaï)

Henry Bartlett , directeur, activité services financiers (Philadelphie)

Sam Bell, directeur, activité services financiers (Londres)

David Burd, directeur, activité juridique, risque, conformité et affaires gouvernementales (Washington, D.C.)

Enrico Coco, directeur, activité industrielle (Milan)

Marion Fengler-Veith, directrice, activité santé et sciences de la vie (Zurich)

Robert Giannini, directeur, activité industrielle (Chicago)

Liz Hayes, associée, activité technologies et services mondiaux (Chicago)

Tania Hotmer, directrice, conseil Heidrick (Costa Mesa)

Tim Jensen, directeur, activité industrielle (Toronto)

Emilie Johnson, directrice, activité industrielle (Calgary)

, directrice, activité industrielle ( ) Thomas Kann Povelsen, directeur, activité marchés de consommation (Copenhague)

Madison Kraus, directrice, activité services financiers (New York)

Stephanie Mansfield, associée, activité technologies et services mondiaux (New York)

, associée, activité technologies et services mondiaux ( ) David Molén, directeur, activité santé et sciences de la vie (Londres)

Emma Penny , directrice, activité services financiers (Londres)

Audrey Rassam, directrice, activité services financiers (Londres)

Permila Rathour, directrice, activité marchés de consommation (Hong Kong)

Natalia Rodriguez, directrice, activité marchés de consommation (New York)

Melissa Schmidt, directrice, activité éducation et entreprises sociales à but non lucratif (Washington, D.C.)

Claudia Schneider, directrice, activité industrielle (Munich)

Clayton Sears, directeur, activité industrielle (Houston)

Maryam Shahabi, directrice, activité marchés de consommation (New York)

Harry Simons, directeur, activité services financiers (Londres)

Martin Xiang, directeur, activité industrielle (Hong Kong)

À propos de Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles (Nasdaq : HSII) répond aux besoins en talents et dirigeants de niveau cadre des meilleures organisations mondiales, et agit en tant que conseiller de confiance dans le domaine des services de recherche de cadres, d'évaluation et de développement du leadership, d'efficacité des organisations et des équipes, et de façonnement de la culture d'entreprise. Il y a plus de 60 ans, le cabinet Heidrick & Struggles a été pionnier dans la profession de recherche de cadres. Aujourd'hui, la société fournit des solutions intégrées de leadership pour aider ses clients à changer le monde, one leadership team at a time® (en se concentrant sur une équipe de leadership après l'autre). www.heidrick.com

Contact avec les médias :

Nina Chang

nchang@heidrick.com

