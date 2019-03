Déclaration de l'honorable François­Philippe Champagne concernant la remise du prix du projet routier de l'année IJGlobal au projet du pont international Gordie­Howe





OTTAWA, le 15 mars 2019 /CNW/ - « Je suis très heureux de féliciter les principaux intervenants du projet du pont international Gordie­Howe, mené par l'Autorité du pont Windsor-Détroit, qui se sont vu décerner, grâce à leur travail dans le cadre de la réalisation de ce projet monumental, le prix du projet routier de l'année 2018 du IJGlobal Project Finance and Infrastructure Journal.

Ce pont est le type de projet qui ne se présente qu'une fois par génération, et il s'agit du premier partenariat public-privé international sur le marché canadien.

Le projet du pont international Gordie­Howe, fournira des milliers d'emplois et de contrats aux travailleurs locaux et aux fournisseurs de services au Canada et aux États-Unis pendant les phases de construction et d'exploitation du pont.

Les Canadiens méritent de vivre et de grandir dans des collectivités qui prospèrent grâce à des investissements dans des infrastructures modernes. L'amélioration des ponts et des routes se traduit par des déplacements plus sûrs et plus courts, et par un environnement plus durable. Investir dans l'infrastructure, c'est aussi investir dans l'économie, et notre réussite économique passe par une excellente collaboration avec les États-Unis.

Ce projet progresse, porté par une équipe de calibre mondial. Il profite à l'économie canadienne, ainsi qu'aux résidents et aux propriétaires d'entreprises de Windsor-Essex et de Détroit qui veulent voir ce projet se concrétiser depuis longtemps.

Félicitations encore une fois à toutes les personnes qui continuent de travailler pour faire de ce projet une réalité. »

