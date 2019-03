Cogeco Communications inc. participera à la conférence Industrials, TMT & Consumer 2019 de Desjardins





MONTRÉAL, 15 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cogeco Communications inc. (TSX : CCA), annonce aujourd'hui qu'elle participera à la conférence Industrials, TMT & Consumer 2019 de Desjardins, qui aura lieu à Montréal, Québec. Andrée Pinard, vice-présidente et trésorière de Cogeco Communications inc., participera à une discussion interactive dans le cadre de cette conférence le mercredi 20 mars 2019 à 11 h 15 (heure avancée de l'Est).



Une transmission audio en direct de la discussion sera disponible sur le site Internet de Cogeco Communications inc., à l'adresse http://corpo.cogeco.com/cca/fr/investisseurs/relations-avec-les-investisseurs/ .

AU SUJET DE COGECO COMMUNICATIONS INC.

Cogeco Communications inc. est une société de communications. Elle est le 8e câblodistributeur en importance en Amérique du Nord. Au Canada, elle exerce ses activités sous le nom Cogeco Connexion au Québec et en Ontario, et sur la côte Est des États-Unis, sous la marque Atlantic Broadband (dans 11 États, du Maine jusqu'en Floride). Cogeco Communications inc. fournit aux clientèles résidentielle et d'affaires des services Internet, de vidéo et de téléphonie au moyen de ses réseaux de fibres bidirectionnels à large bande. Par l'intermédiaire de sa filiale Cogeco Peer 1, Cogeco Communications inc. fournit à la clientèle commerciale une gamme de services de technologies de l'information (colocation, connectivité réseau, hébergement, informatique en nuage et services gérés) grâce à ses 16 centres de données, à son vaste réseau FastFiber Network® et à plus de 50 points de présence en Amérique du Nord et en Europe. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

INFORMATIONS :

Nancy Bouffard

Directrice principale, Communications d'entreprise

Cogeco Communications inc.

(514) 764-4613

nancy.bouffard@cogeco.com

