Medicalbit Foundation Co., Ltd. va rendre les tokens ASCA disponibles au public

La Medicalbit Foundation, qui entreprend actuellement une initial coin offering (ICO) de devises virtuelles en Estonie, a décidé de rendre ses tokens ASCA disponibles au public comme première étape dans le projet Asclepius Network.

L'objectif de l'Asclepius Network est de rendre un traitement médical de pointe disponible à tous les gens du monde, et le Japon a été choisi comme premier emplacement en Asie pour développer l'entreprise.

Le projet a pour mission d'accumuler les connaissances et les archives médicales des traitements médicaux de pointe du monde dans un système blockchain. Ceci créerait un mécanisme permettant à n'importe qui dans le monde de bénéficier de traitements médicaux d'avant-garde, partout dans le monde. À cette fin, le projet est en train de créer un réseau de chercheurs médicaux éminents du Japon, d'Europe et des États-Unis.

Dans la pratique, le projet porte sur le développement d'archives médicales électroniques de prochaine génération et sur le développement d'applications d'appareils intelligents permettant de rassembler les archives médicales existantes. À ce stade, le projet a déjà été approuvé pour six brevets au Japon.

Les plans prévoient la mise en place d'installations de dépistage sanguin et du cancer en 2019, en utilisant des technologies d'avant-garde du Japon, conjointement avec des centres diagnostiques majeurs qui réalisent déjà des bilans de santé en Chine pour des millions de personnes chaque année, ainsi qu'avec des groupes hospitaliers majeurs qui gèrent des dizaines d'hôpitaux en Chine.

Par ailleurs, des tests de démonstration de faisabilité ont déjà commencé pour un service qui fournira des produits pharmaceutiques japonais aux patients atteints de maladies chroniques.

D'après les estimations initiales, basées sur des calculs préliminaires réalisés avec des partenaires de projet, l'envergure annuelle de cette initiative en Chine se situerait entre plusieurs dizaines de milliards de yens et plusieurs centaines de milliards de yens.

Qui plus est, un fonds monétaire a été établi pour permettre une participation dans le cadre des objectifs de développement durable énoncés par les Nations Unies afin de réaliser l'objectif du projet qui est d'offrir les bienfaits d'un traitement médical de premier ordre aux gens du monde entier. Les plans prévoient que le fonds sera principalement utilisé dans des domaines incluant l'offre gratuite d'un traitement à des régions du monde où un tel traitement n'est pas actuellement disponible.

La participation au projet de l'Asclepius Network pour ces initiatives nécessitera des tokens ASCA, et le projet recherche des investisseurs et des partenaires d'affaires intéressés à offrir un traitement médical de premier ordre à tous les gens du monde.

À l'avenir, les plans prévoient un développement mondial basé sur un travail conjoint avec des partenaires dans des pays d'Asie, y compris Singapour, la Malaisie, et l'Inde, conformément à un modèle similaire à celui utilisé pour la Chine. Le nombre de négociateurs d'offre augmentera également progressivement à partir d'avril 2019.

