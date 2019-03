Zoomlion célèbre les ingénieures





CHANGSHA, Chine, 15 mars 2019 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion), le principal fabricant chinois d'engins de construction, a fêté les ingénieures et les techniciennes lors de la Journée internationale des femmes, le 8 mars.

Porté par le fait d'être un leader du secteur des machineries lourdes, l'un des objectifs de Zoomlion est de créer un cadre de travail égalitaire et de promouvoir les ingénieures, dont le talent, la force et la résilience contribuent assurer les immenses succès de l'entreprise.

Fu Ling, 52 ans, est une figure de proue en matière d'ingénierie des machines de construction en Chine et l'une des nombreuses ingénieures de Zoomlion s'attachant à faire rayonner les machines chinoises sur la scène internationale. Elle a remporté de nombreux prix, enregistré 32 brevets d'invention nationaux, un brevet d'invention en Allemagne et établi deux normes industrielles et nationales.

En 2018, Fu a émis une proposition de nouvelles normes internationales dans le domaine des grues à tour lors de la 27e conférence annuelle du Comité technique ISO/TC96, la première norme à être pilotée par un expert chinois. L'apparition de Zoomlion sur le devant de la scène en matière de normalisation internationale des grues a braqué les projecteurs sur le secteur chinois des engins de construction à l'échelon mondial.

She Lingjuan, 32 ans, ingénieure spécialisée dans la fatigue des structures à l'Institut de recherche du centre Zoomlion, a travaillé en première ligne pour rendre les machines Zoomlion sûres et fiables. Durant sept ans, elle a abattu un travail de titan en vue d'assurer la livraison des produits dans les délais impartis, en procédant par exemple à 85 000 tests de résistance à la fatigue en deux jours, satisfaisant les normes de certification strictes de l'Union européenne et respectant les délais serrés des clients.

She a déclaré : « La base de mon travail en tant qu'ingénieure spécialisée dans la fatigue est de bien intégrer les théories sur la fiabilité de la fatigue et de fournir prestement des analyses et des solutions aux problèmes structurels. C'est une grande responsabilité. Je suis très fière de faire partie de la famille Zoomlion et de collaborer avec des personnes qui m'encouragent et me motivent à m'améliorer sans cesse. »

Outre la recherche sur la fatigue structurelle et la fiabilité, She s'attache également à adopter les technologies intelligentes pour améliorer son travail.

En 2019, Zoomlion comptait 298 ingénieures. Constituant 30,5 pour cent de l'ensemble des ingénieurs, elles font preuve d'une grande créativité, de persévérance et d'un professionnalisme au travail qui rejailli sur les autres.

