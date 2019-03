Le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador annoncent du financement pour soutenir la lutte contre les changements climatiques avec l'industrie, les municipalités, les organismes sans but lucratif et les collectivités autochtones





ST. JOHN'S, le 15 mars 2019 /CNW/ - Le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador travaillent conjointement pour lutter contre les changements climatiques et aider les Canadiens à accéder à des solutions propres qui permettent d'économiser de l'argent et de l'énergie, de créer de bons emplois et de soutenir des collectivités saines.

Aujourd'hui, Nick Whalen, député de St. John's-Est, au nom de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, a annoncé une aide fédérale de 11,4 millions de dollars pour soutenir deux nouvelles initiatives de Terre-Neuve-et-Labrador : le fonds du défi des changements climatiques (Climate Change Challenge Fund) et le programme sur l'efficacité énergétique du secteur du transport de marchandises (Freight Transportation Fuel Efficiency Program).

Le fonds du défi des changements climatiques soutiendra des projets d'immobilisations qui réduiront les émissions de gaz à effet de serre. Ce programme sera ouvert aux organisations de toutes tailles et de tous les secteurs, qu'il s'agisse de grandes entreprises industrielles ou de petites et moyennes entreprises oeuvrant dans les secteurs commercial, municipal ou sans but lucratif, ou encore de gouvernements ou d'organisations autochtones. Tout le monde peut faire partie de la solution aux changements climatiques.

Le programme sur l'efficacité énergétique du secteur du transport de marchandises offre aux conducteurs de véhicules lourds un incitatif financier pour qu'ils améliorent leur efficacité énergétique et aident à réduire les émissions de la province. Plus du tiers des émissions de la province proviennent du secteur des transports. Les conducteurs de camion de marchandises admissibles recevront des rabais pour l'installation d'économiseurs de carburant qui permettront de réduire leurs émissions et leur consommation de carburant et d'améliorer la qualité de l'air, tout en créant des emplois.

Le gouvernement du Canada accordera un financement fédéral supplémentaire de 8,6 millions de dollars pour soutenir le programme d'efficacité énergétique et de remplacement de combustibles dans les édifices publics (Energy Efficiency and Fuel Switching in Public Buildings Program) de Terre-Neuve-et-Labrador. Ce programme qui a été annoncé en janvier dernier aide les écoles, les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée à effectuer des rénovations écoénergétiques leur permettant d'économiser de l'argent et de réinvestir ces économies pour les élèves et les patients.

Le gouvernement du Canada est déterminé à soutenir les solutions propres qui aideront les Canadiens à réduire leurs émissions et à économiser de l'argent. En travaillant ensemble, nous procurons aux Canadiens de toutes les régions du pays des moyens pratiques et abordables pour protéger l'environnement et lutter contre les changements climatiques.

Citations

« Nous prenons des mesures concrètes pour lutter contre les changements climatiques. Avec l'imposition d'un prix sur la pollution, le soutien de l'efficacité énergétique dans les résidences et les immeubles gouvernementaux, et maintenant l'appui des économies de carburant dans le secteur du transport de marchandises, les Terre-Neuviens et les Labradoriens peuvent être fiers, car leurs gouvernements mettent en place les outils requis pour que tout le monde puisse contribuer à réduire la pollution causée par les gaz à effet de serre. »

Nick Whalen, député de St. John's-Est

« La province de Terre-Neuve-et-Labrador est déterminée à lutter contre les changements climatiques. Grâce à ces programmes ainsi qu'à d'autres financés par le Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone, nous aidons d'importants secteurs économiques et groupes communautaires à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à assurer une transition fructueuse vers un avenir à faibles émissions de carbone. »

L'honorable Dwight Ball, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador

Faits en bref

Le Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone du gouvernement du Canada permettra d'améliorer l'efficacité énergétique et le confort des maisons et des bâtiments et de réduire les coûts qui y sont associés, d'aider les entreprises canadiennes à innover et à accéder aux technologies, et d'aider les secteurs forestier et agricole à augmenter la quantité de carbone stocké dans les forêts et les sols.

Le secteur des transports est la principale source d'émissions à Terre-Neuve-et- Labrador , étant responsable d'environ 35 % des émissions totales de la province en 2016.

, étant responsable d'environ 35 % des émissions totales de la province en 2016. Le fonds du défi des changements climatiques fournira du financement par voie de concours pour soutenir des activités comme l'amélioration de l'efficacité énergétique ou la diminution de la consommation de combustible; le remplacement du combustible utilisé par des installations par des solutions à plus faibles émissions de carbone; ou encore la modification de processus ou l'amélioration de produits.

Liens connexes

