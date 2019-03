Venture Global LNG annonce l'expansion à 60 MTPA et l'élargissement de son accord avec BHGE sur le système de traitement du GNL





ARLINGTON, Virginie, 15 mars 2019 /CNW/ - Venture Global LNG, Inc. annonce qu'elle va accroître à 60 millions de tonnes par an (MTPA) la portée de ses activités de mise en valeur de GNL, en termes de production, afin de répondre à la demande des clients. La société a porté à 60 MTPA la taille de son contrat de fourniture d'équipement de traitement, qu'elle a conclu en 2016 avec Baker Hughes, une société de GE. En vertu de contrat, BHGE fournira une solution technologique complète pour les installations d'exportation de GNL de Venture Global selon les conditions convenues et les garanties de bonne exécution définies. L'accord prévoit la fourniture garantie de trains de liquéfaction modulaires hautement efficaces et fiables, ainsi que d'équipements de production d'énergie et de distribution électrique, qui seront standardisés pour l'ensemble des projets de Calcasieu Pass, de Plaquemines LNG et d'expansion de la société.

Les co-chefs de direction, Bob Pender et Mike Sabel, commentant la nouvelle donne, ont déclaré conjointement : « Grâce à cet engagement accru de 60 MTPA de BHGE, nous pouvons développer nos activités pour répondre à la demande croissante de nos clients internationaux en GNL à faible coût. Ayant entièrement contracté Calcasieu Pass et anticipant l'achèvement de Plaquemines LNG, nous sommes heureux d'annoncer cette expansion pour répondre à la demande supplémentaire de nos clients. Nous sommes persuadés que notre modèle de liquéfaction modulaire à moyenne échelle est l'avenir de la production de GNL à faible coût. »

Le projet de 10 MTPA de Calcasieu Pass a reçu toutes les autorisations fédérales et l'entrepreneur du projet, Kiewit, se mobilise effectivement, conformément à l'autorisation de la FERC, et entend entamer sous peu les activités sur le site. En vertu d'accords de 20 ans avec Shell, BP, Edison S.p.A., Galp, Repsol et PGNiG, Calcasieu Pass commencera à livrer le gaz naturel américain sur le marché mondial en 2022. Le projet de 20 MTPA de Plaquemines LNG devrait recevoir l'autorisation finale de la FERC en août et commencer les travaux de construction en 2019.

À propos de Venture Global LNG

Venture Global LNG est un fournisseur à long terme et à faible coût de GNL provenant de bassins de gaz naturel de l'Amérique du Nord riches en ressources naturelles. Le système de liquéfaction de Venture Global LNG mettra à contribution une suite de produits très efficaces et très fiables fournie par BHGE. Venture Global LNG développe à la fois l'installation exportatrice de 10 MTPA de Venture Global Calcasieu Pass (un site d'environ 400 hectares située à l'intersection du chenal de navigation de Calcasieu et du golfe du Mexique) et l'installation de 20 MTPA de Venture Global Plaquemines LNG (située dans la paroisse Plaquemines en Louisiane, un site d'environ 250 hectares sur le fleuve Mississippi, à 50 kilomètres au sud de la Nouvelle-Orléans). Venture Global a levé à ce jour 855 millions de dollars de capitaux pour soutenir le développement de ses projets. Pour en savoir plus, consultez le site Web à l'adresse www.venturegloballng.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/825434/VENTURE_GLOBAL_LNG_INC___Logo.jpg

SOURCE Venture Global LNG, Inc.

Communiqué envoyé le 15 mars 2019 à 09:25 et diffusé par :