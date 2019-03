GameChange Solar fait part de ses projets d'expansion dans le monde





NEW YORK, 15 mars 2019 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, GameChange Solar a annoncé que, depuis que son modèle fondé sur la valeur client lui a permis ces dernières années d'occuper une place de leader sur le marché des États-Unis, le temps était venu d'étendre cette position de leader au monde entier.

GameChange Solar a déjà vendu son offre à l'international, dans les Caraïbes, en Afrique et au Canada, et elle se lance aujourd'hui sur d'autres marchés. Ces derniers incluront certains marchés en Europe et en Amérique centrale, et le Mexique, l'Amérique du Sud et l'Australie. Ces marchés devraient voir une première pénétration en 2019, avec un accroissement sensible de la part de marché dès 2020.

Pour Derick Botha, vice-président directeur de la prospection chez GameChange Solar : « GameChange Solar détient aujourd'hui la plus grande part de marché pour les équipements à angle fixe et de suivi à échelle industrielle aux États-Unis, en recherchant sans cesse la plus grande valeur pour ses clients. Nous espérons que cette même recette sera accompagnée d'une réussite concrète pour le lancement mondial agressif de nos concepts éprouvés et de notre technologie. »

