/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre Duncan fait progresser des mesures pour rendre le sport plus sécuritaire et plus inclusif/





L'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et des Sports, fera le point sur de nouvelles mesures en vue de protéger nos athlètes et nos enfants qui font du sport, et de promouvoir l'équité des genres

VANCOUVER, le 14 mars 2019 /CNW/ - L'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et des Sports, fera une annonce vendredi afin de faire le point sur de récentes mesures visant à lutter contre le harcèlement, les abus et la discrimination dans le sport, et à contribuer à l'équité des genres à tous les niveaux du système sportif.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le 15 mars 2019

HEURE :

11 h 30

LIEU :

UBC Robson Square

Sunroom

800, rue Robson

Vancouver (Colombie-Britannique)

Note aux médias : La ministre Duncan répondra aux questions des journalistes après l'annonce.

